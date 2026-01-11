Відео феєрверків правоохоронці виявили під час моніторингу соціальних мереж. Після чого на місце події оперативно виїхали патрульні та слідчо-оперативна група.

Поліцейські обстежили територію, вилучили низку речових доказів й встановили особу правопорушника. Ним виявився іноземець, 1984 року народження. Під час спілкування зі слідчими чоловік пояснив, що запустив салют з метою привітати друзів з одруженням, оскільки компанія разом приїхала на відпочинок.

Того ж вечора і у Південноукраїнську невідомі запустили піротехнічний виріб, поліцейським стало відомо ввечері 10 січня з інформації у соціальних мережах.

Правоохоронці місцевого відділку поліції встановили місце запуску салюту – в одному з дворів багатоповерхових будинків по проспекту Незалежності, та вилучили тубус від феєрверку.

Наразі інформація зареєстрована до журналу єдиного обліку відділення поліції № 3 Вознесенського райуправління.

Правоохоронці встановлюють осіб, які запустили феєрверк.

Якщо ви стали свідком або очевидцем вказаного правопорушення, просимо повідомити на спецлінію 102.

Поліція нагадує, що під час дії воєнного стану використання піротехнічних виробів заборонено. Подібні дії створюють небезпеку для громадян, можуть спричинити паніку серед населення та дезорієнтувати сили оборони.