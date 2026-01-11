У Фінляндії набув чинності документ про скасування Оттавської конвенції, яка забороняє протипіхотні міни.

Про це інформує Yle.

Фінський уряд повідомив про денонсацію угоди 10 липня 2025 року, пояснюючи свій вихід “погіршенням безпекової ситуації”. Вихід з конвенції дозволяє фінським військам знову використовувати протипіхотні міни.

Подібний крок раніше зробили Польща та країни Балтії — Естонія, Латвія та Литва. Згідно з правилами договору, денонсація набирає чинності через шість місяців після надходження повідомлення до Генерального секретаря ООН.

Оттавська конвенція (Конвенція про заборону протипіхотних мін) — це міжнародна угода, спрямована на повну відмову від використання протипіхотних мін через їхню небезпеку для цивільного населення.

Її ухвалили у 1997 році в місті Оттава. Документ забороняє державам-учасницям застосовувати, виробляти, накопичувати та передавати протипіхотні міни. Також конвенція зобов’язує знищити наявні запаси, проводити розмінування забруднених територій і надавати допомогу жертвам мін.

Як повідомляло ІншеТВ, у минулому році ВР скасувала Оттавську конвенцію про заборону протипіхотних мін

Литва офіційно вийшла з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін в кінці минулого року.

Повідомлялося також, що Литва та Фінляндія розпочнуть виробництво протипіхотних мін у 2025 році. Але про те, що мінний конвеєр запрацював, поки що не повідомлялося.