Литва офіційно вийшла з Оттавської конвенції, яка забороняє використання, накопичення та виробництво протипіхотних мін, пише ЛБ.

27 грудня виповнилося шість місяців із моменту, коли Вільнюс офіційно повідомив Генерального секретаря ООН про свій вихід із конвенції.

Міністерство національної оборони Литви повідомило, що після офіційного виходу країна розпочне переговори щодо можливості закупівлі або виробництва власних протипіхотних мін.

Також відомо, що наступного року Литва та Фінляндія планують розпочати виробництво протипіхотних мін — як для власних потреб, так і для передачі Україні.

Заступник міністра національної оборони Литви Кароліс Алекса заявив, що держава інвестує “сотні мільйонів євро” не лише у протитанкові засоби, а й у протипіхотні міни, замовлення яких може сягнути десятків тисяч або й більше.

Більшість країн Європейського Союзу залишаються учасниками Оттавської конвенції. У березні міністри оборони Литви, Латвії, Естонії та Польщі закликали свої уряди вийти з конвенції; згодом до ініціативи долучилася й Фінляндія.

У травні рішення про вихід Литви з Оттавської конвенції підтримав Сейм.