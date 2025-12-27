У Білгород-Дністровському РТЦК та СП на Одещині помер чоловік. Попередньо, причиною смерті стала гостра серцева недостатність, спричинена хронічним захворюванням. Про це повідомляє Одеський обласний ТЦК та СП, передає УНН.

Керівництво Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки висловлює співчуття родині померлого громадянина та надає роз’яснення щодо обставин події, яка мала місце 25 грудня 2025 року – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що громадянина було доставлено до Білгород-Дністровського РТЦК та СП спільною групою оповіщення для уточнення облікових даних. Перебуваючи на території центру, чоловік раптово втратив свідомість. Військовослужбовці негайно розпочали надання домедичної допомоги та викликали бригаду екстреної медичної допомоги. Попри зусилля медиків, які прибули за лічені хвилини та провели комплекс реанімаційних заходів, ними було констатовано смерть громадянина.

За попередніми висновками судово-медичної експертизи, причиною смерті стала гостра серцева недостатність, спричинена хронічним захворюванням. Швидкість погіршення стану здоров’я та результати медичного огляду підтверджують раптовий характер патологічного стану – додали в ТЦК.

Там наголосили, що поширення в інформаційному просторі маніпулятивних повідомлень про нібито насильницьку смерть або наявність тілесних ушкоджень не відповідає дійсності та є передчасним до оприлюднення офіційних результатів судово-медичної експертизи.