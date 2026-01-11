Попри сильний мороз, який охопив Європу, зокрема Німеччину, в Берліні відбувся 40-й крижаний карнавал Berliner Seehunde (Берлінські морські котики).

Про це повідомила Borkener Zeitung.

Зимові плавці з клубу «Берлінські морські котики» пробиралися крізь лід, щоб здійснити заплив в озері Оранкезее на північному сході. «Сьогодні вранці було чимало рубання та пиляння», – сказала Ута Вільчок з клубу, бо товщина льоду становила дванадцять сантиметрів.

Незважаючи на морозні температури, сміливі плавці наважилися зануритися в озеро в Берліні. Крістоф Гато/dpa

Зимове плавання переживає бум останніми роками. Що в цьому такого захопливого? «Чудово те, що ти відчуваєш, ніби робиш щось для себе», – сказала Вільчок. Вона відчуває, ніби зміцнює свою імунну систему.

Багато хто також робить це з почуття спільності, бо вони разом плавають. «Дехто каже: «Це моя сім’я, яка купається в льоду». Зимове плавання також дає Вільчок відчуття свободи. «Я ходжу туди — незалежно від того, на яке озеро я натрапляю чи яка пора року».

Останнім часом інтерес був високим. «У нас є список очікування», — сказала Вільчок. Клуб не може приймати нових членів. Але люди також плавають групами на інших озерах. Вона застерегла від купання в льоду поодинці. Якщо ви плаваєте взимку, вам слід робити це регулярно.

Вже понад 40 років цей клуб об’єднує людей, які люблять плавати в холодній воді. Традиційне різдвяне плавання «Морських котиків» — один з їхніх найвідоміших заходів. Цього року багато членів одягли костюми для щорічного «Крижаного карнавалу».

Клуб користується лідо Оранкезе з осені до весни. Вони зустрічаються там щонеділі. Деякі є членами клубу роками, навіть десятиліттями.