У Миколаєві поліцейські встановлюють обставини дорожнього-транспортної пригоди, внаслідок якої загинула жінка-пішохід.

Вчора, 10 січня, близько 18:25 по вулиці Пограничній у Миколаєві 20-річний водій автомобіля Mitsubishi Lancer скоїв наїзд на 25-річну жінку-пішохода, яка перетинала проїзну частину дороги поза межами пішохідного переходу.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди жінку-пішохода з тілесними ушкодженнями медики госпіталізували. Від отриманих тілесних ушкоджень сьогодні постраждала померла у медичному закладі.

За вказаним фактом слідчі проводять розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого».

Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення.

Наразі слідчі встановлюють обставини та причини автопригоди.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які стали свідками або володіють будь-якою інформацією про обставини вказаної дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефоном: 0 93 429 9163 або 102.