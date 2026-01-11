Як повідомили у поліції Миколаївської області, після скоєння наїзду 28-річний керманич автомобіля L-200 (мабуть, йдеться про пікап Mitsubishi L200, – ІншеТВ), щоб приховати факт ДТП, зник із місця події. Поліцейські упродовж декількох годин встановили транспортний засіб, а згодом затримали водія у процесуальному порядку. За порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої, водію загрожує до восьми років увʼязнення.

Подія сталась 10 січня, приблизно о 00:30 на вулиці Миру в селищі Березнегувате. На 39-річну жінку-пішохода, яка котила мопед Honda Dio, скоїв наїзд водій автомобіля L-200, після чого зник із місця події.

Поліцейські оперативно встановили транспортний засіб, його місце знаходження та затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Від отриманих тілесних ушкоджень постраждала померла сьогодні у медичному закладі.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого».

