Яка їжа допомагає швидше зігрітися? Ось що радить штучний інтелект.

Щоб зігрітися, обирайте поживні страви з круп (гречка, вівсянка, рис), бобових (гороховий суп, лобіо) та додавайте зігрівальні спеції (імбир, куркума, чилі), що стимулюють кровообіг, а також жири (горіхи, олії, риба, вершкове масло), які дають енергію та тепло. Рецепти включають: гречку з грибами, вівсянку з яблуком та корицею, лобіо з квасолі та горіхами, тайський рис з імбиром та креветками і гарячі напої типу імбирного чаю.

Основні страви

Каші: Гречана з грибами та цибулею, вівсянка з яблуками та корицею, рисова з сухофруктами та горіхами.

Бобові: Густий гороховий суп, лобіо з квасолі з часником, горіхами та кінзою (можна додавати чилі).

М’ясні/Рибні: Мачанка по-бойківськи з копченими реберцями, рис по-тайськи з креветками та імбиром, шніцель із капусти.

Картопля: Картопляні драники, запіканка з макаронами (для ситості).

Зігріваючі інгредієнти (додавайте до страв)

Спеції: Імбир, куркума, карі, паприка, чилі, кумін, кориця, гвоздика, кардамон, чорний перець.

Овочі: Часник, цибуля, коренеплоди.

Жири: Горіхи, насіння, олії, вершкове масло, жирна риба (для енергії).

Напої

Чай: З імбиром, лимоном, медом. Можна додавати спеції, як-от корицю.

Какао або цикорій: З додаванням спецій.

Морси: З обліпихи чи журавлини з імбиром та корицею.

Поради

Складні вуглеводи: Крупи, бобові, цільнозерновий хліб довго перетравлюються, виділяючи тепло.

Жири: Важливі для енергії та імунітету взимку (авокадо, горіхи, олії).

Прянощі: Стимулюють кровообіг, покращують метаболізм.

Підбірку блюд та напоїв, які завжди зігріють у холодну погоду, радить Зелена газета.

Гарячі супи

Гарбузовий крем-суп із куркумою або імбиром. Такий суп містить бета-каротин, що підтримує зір і імунітет. Куркума й імбир мають протизапальні властивості та прискорюють обмін речовин.

Борщ або червоний суп із квасолею — ситний і поживний. Багатий клітковиною, залізом і вітамінами групи B. Підтримує здоров’я судин і рівень енергії.

Курячий бульйон із часником і зеленню — класика, яка справді зігріває. Містить колаген і мікроелементи, що зміцнюють імунну систему. Часник має природну антибактеріальну дію.

Суп із сочевиці з гострим перцем чилі або карі. Джерело рослинного білка, заліза й магнію. Спеції стимулюють кровообіг і зігрівають зсередини.

Страви з каш

Гречка з овочами та грибами. Містить залізо, магній і білок. Підтримує серце, знижує рівень холестерину й надовго дає відчуття ситості.

Перлова або булгурова каша з м’ясом і соусом із чорносливу. Покращує травлення, зміцнює кістки. Чорнослив допомагає роботі кишечника й додає антиоксидантів.

Вівсянка на воді чи молоці з корицею, яблуками та медом. Регулює рівень цукру в крові, підтримує шлунок і дає енергію на кілька годин. Кориця стимулює кровообіг і має легкий зігріваючий ефект.

М’ясні та овочеві страви

Тушковане м’ясо (яловичина або індичка) з овочами. Ідеальна страва для відновлення після холоду. Білок підтримує м’язи, а овочі дають клітковину й антиоксиданти.

Овочеве рагу з квасолею, перцем, морквою та томатами. Багате білком, калієм і вітаміном С. Підтримує серце та імунітет, не перевантажує шлунок.

Плов або різотто з куркумою, паприкою, імбиром. Містить вітаміни групи B та складні вуглеводи. Куркума й імбир допомагають зігрітися та зменшують запалення.

Напої, що зігрівають

Імбирний чай із лимоном і медом. Зігріває, зміцнює імунітет і полегшує симптоми застуди.

Какао або цикорій. Покращує настрій, підтримує роботу мозку та судин завдяки антиоксидантам.

Узвар із корицею й гвоздикою. Відновлює водний баланс, містить калій і вітамін C. Прянощі стимулюють кровообіг і додають енергії.