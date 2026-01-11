Під час подання заяви про реєстрацію шлюбу наречені приймають рішення щодо їхнього прізвища, яке будуть мати після одруження. Жінка та чоловік мають рівні права у його виборі.

Відповідно до статті 35 Сімейного кодексу України (далі – Кодекс) при реєстрації шлюбу наречені мають право:

– обрати прізвище одного з них як спільне прізвище подружжя;

– іменуватися дошлюбними прізвищами;

– приєднати до свого прізвища прізвище нареченого, нареченої. Якщо вони обоє бажають мати подвійне прізвище, за їхньою згодою визначається з якого прізвища воно буде починатися.

Складення більше двох прізвищ не допускається, якщо інше не випливає із звичаю національної меншини, до якої належить наречена і (або) наречений. У випадку, якщо на момент реєстрації шлюбу прізвище нареченої, нареченого вже є подвійним, вона, він має право замінити одну із частин свого прізвища на прізвище іншого.

Збереження нареченими своїх прізвищ під час реєстрації шлюбу не позбавляє їх права змінити своє рішення згодом. Законодавство передбачає чітку та зрозумілу процедуру зміни прізвища під час подружнього життя.

Так, згідно зі статтею 53 Кодексу, якщо при реєстрації шлюбу дружина, чоловік зберегли дошлюбні прізвища, вони мають право подати до органу державної реєстрації актів цивільного стану, який зареєстрував їхній шлюб, або відповідного органу за місцем їхнього проживання заяву про:

– обрання прізвища одного з них як їхнього спільного прізвища;

– приєднання до свого прізвища прізвища другого з подружжя.

Заява дружини або чоловіка, які зберегли дошлюбні прізвища, про обрання прізвища одного з них як їхнього спільного прізвища або про приєднання до свого прізвища прізвища другого з подружжя згідно зі статтею 53 Кодексу є підставою для внесення змін до актового запису цивільного стану (підпункт 2.13.6 пункту 2.13 розділу ІІ Правил внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та припинення їхньої дії, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 12.01.2011 № 96/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.01.2011 за № 55/18793 (далі – Правила)). Заява подається за формою, наведеною у додатку 4 Правил.

Після зміни прізвища орган державної реєстрації актів цивільного стану видає нове свідоцтво про шлюб.

Місце подання заяви

Відповідно до Правил заяву про внесення змін до актового запису цивільного стану можна подати до:

– відділу державної реєстрації актів цивільного стану (далі – відділ ДРАЦС) за місцем проживання заявника або за місцем зберігання першого примірника актового запису про шлюб (крім випадків, коли актовий запис про шлюб складено дипломатичним представництвом або консульською установою України);

– центру надання адміністративних послуг;

– дипломатичних представництв і консульських установ України (пункти 1.17 розділу І, 2.1 розділу ІІ Правил).

Указані установи не вправі відмовити громадянину в прийнятті та розгляді заяви про внесення змін.

В умовах воєнного стану, запровадженого в Україні з 24.02.2022, звернутися можна до будь-якого відділу ДРАЦС, розташованого на підконтрольній українській владі території.

Документи, які потрібно подати

– Заяву встановленої форми. Заява повинна бути заповнена розбірливо, у ній мають бути надані вичерпні відповіді на всі запитання. Якщо заявник не володіє державною мовою, заява може бути складена іншою особою в присутності перекладача та підписана заявником, про що на ній робиться відповідний запис.

– Паспорт громадянина України, паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства заявника. У разі подання заяви громадянином України, який постійно проживає за кордоном, пред’являється паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

У випадку пред’явлення е-паспорта, е-паспорта для виїзду за кордон, а також отримання їх електронних копій, або окремих даних, що містяться в зазначених електронних копіях, їх перевірка або формування здійснюється відповідно до Порядку формування та перевірки е-паспорта і е-паспорта для виїзду за кордон, їх електронних копій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.08.2021 № 911.

– Свідоцтво про шлюб.

– Інші документи, необхідні для розгляду заяви та вирішення питання по суті (пункт 1.5 розділу I Правил).

Варто зазначити, що на підставі висновку відділу ДРАЦС про внесення змін до актових записів про народження дітей при зміні батьком або матір’ю дитини прізвища відповідно до статті 53 Кодексу в актових записах про народження змінюється прізвище батька (матері) та малолітньої дитини у разі подання батьками заяви про зміну її прізвища (пункт 2.16.12 розділу І Правил).

Строк розгляду

Питання про внесення змін до актових записів цивільного стану розглядається у строк, що не перевищує трьох місяців, з дня подання відповідної заяви до відділу ДРАЦС.

За наявності поважних причин цей строк продовжується з письмового дозволу керівника відділу ДРАЦС управління державної реєстрації (за місцем їх подання), але не більше ніж на три місяці.

Дипломатичним представництвом або консульською установою України таке питання розглядається у шестимісячний строк з дня подання до них відповідної заяви (пункт 1.10 розділу I Правил).