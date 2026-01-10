Вчора посолка України в США Ольга Стефанішина розповіла, що серед членів екіпажу нафтового танкера Marinera, який кілька днів тому затримали американські військові, були 17 моряків з українським громадянством. Вона додала, що наші дипломати одразу почали працювати над тим, щоб забезпечити собі консульський доступ до них.

Після цього речник Української добровольчої армії розповів нові подробиці ситуації. Під час ефіру на “24 каналі” він пояснив, що ці моряки — вихідці з тимчасово анексованого Криму, який, як усі знають, тісно пов’язаний з “тіньовим флотом” РФ.

“Це громадяни України — вихідці з Криму. Бачите, коли сталася така ситуація, то вони згадали, що українці”, — прокоментував Братчук.

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, нафтовий танкер Marinera (раніше Bella 1), захоплений Європейським командуванням ЗС США в Атлантичному океані, належить російській компанії «Буревестмарін». Її директор та єдиний власник — підприємець із анексованого Криму Ілля Бугай.

Про це повідомляє «Нова газета Європа» з посиланням на дані Міжнародної морської організації та ЄДРЮЛ.

Компанія зареєстрована в Рязані всього півроку тому, але, судячи з вакансій, справді займалася морськими перевезеннями.

З 2018 року Бугай також очолює компанію «Руснафтахімторг», що торгує нафтопродуктами. У 2020 році її виручка становила близько 4 млрд. рублів, проте пізніше доходи різко впали, а в 2024 році компанія зафіксувала збитки.

У Білому домі заявили, що Marinera входить до «тіньового флоту» Венесуели і використовувалася для перевезення нафти в обхід американських санкцій. Танкер заарештований за ордером суду США. Екіпаж, як повідомили у Вашингтоні, планують судити.

Нагадаємо також, що в РФ вимагають гуманного ставлення до росіян на захопленому танкері і звинувачують США у порушенні міжнародного права.

Пізніше речниця МЗС Марія Захарова повідомила, що Трамп погодився звільнити 2 росіян. Тобто кримчан в цьому випадку Москві вигідніше видавати за українців, які, скоріше за все, залишили і українські паспорти, щоб не мати проблем у пересуванні у ЄС та інших країнах світу.