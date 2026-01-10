Сьогодні, в суботу, президент Зеленський зустрівся з керівником ОП Будановим.
– Обговорили пріоритети роботи Офісу Президента, і зокрема питання санкційної політики. Всі напрями тиску на Росію та повʼязаних із нею осіб мають зберігатися та адаптуватися під зміну реалій воєнного часу. Будемо посилювати санкційний інструментарій.
Кирило доповів щодо частини зустрічей у межах дипломатичного треку перемовин. Визначили й завдання в межах внутрішньої політики, які потребують вирішення в першочерговому порядку.
Нагадаємо, що сьогодні ж Зеленський обговорив з новим очільником СБУ деталі таємних операцій – які вже відбулися і які тільки будуть (ФОТО)