Сьогодні, в суботу, президент Зеленський зустрівся з керівником ОП Будановим.

– Обговорили пріоритети роботи Офісу Президента, і зокрема питання санкційної політики. Всі напрями тиску на Росію та повʼязаних із нею осіб мають зберігатися та адаптуватися під зміну реалій воєнного часу. Будемо посилювати санкційний інструментарій.

© Press Service Of The President Of Ukraine.YPV.2025

Кирило доповів щодо частини зустрічей у межах дипломатичного треку перемовин. Визначили й завдання в межах внутрішньої політики, які потребують вирішення в першочерговому порядку.

