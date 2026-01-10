Конгресвумен від Республіканської партії США Анна Пауліна Луна стверджує, що дізналася про «переслідування» в Україні вірян УПЦ та народного депутата Олександра Дубінського, звинуваченого в державній зраді. Українська посолка Ольга Стефанішина заперечила їй.

Про «переслідування» Луна написала в соцмережі X.

За її словами, вона звернеться до Ватикану через скарги представників Української православної церкви, а також від «представників їхнього ж уряду, щодо переслідування українських православних християн».

«Американські податкові кошти не повинні спрямовуватися уряду, який несе відповідальність за переслідування та перешкоджання християнам у поклонінні Богові. Ватикан має відповідальність за те, щоб інформувати міжнародну спільноту про те, що відбувається у світі, зокрема щодо переслідування християн. Ми бачимо активні й задокументовані випадки переслідування християн в Україні», — написала конгресвумен.

Згодом вона також відповіла на лист народного депутата України Олександра Дубінського, який звернувся до неї від імені «Ми за мир!» разом із депутатами-втікачами Артемом Дмитруком та Олександром Куницьким.

У листі йшлося про «тиск на українське духовенство» з боку українського уряду під керівництвом президента Володимира Зеленського, «який через політично мотивовані кримінальні провадження придушує інакомислення, голоси за мир та заклики до припинення війни».

Депутати писали, що Україна «перетворилася на найбільший в історії концентраційний табір», і просили Луну звернути увагу «на проблему політичних в’язнів в Україні та сприяти обговоренню цього питання на міжнародному рівні».

Республіканка підтвердила, що отримала лист, і пообіцяла зателефонувати щодо нього до Державного департаменту США.

Посолка України у США Ольга Стефанішина відповіла на заяви Луни, зазначивши, що її відомство «завжди готове надати інформацію, що ґрунтується на фактах». Вона пояснила, що Україна сприяє різноманітному релігійному ландшафту, маючи понад 30 тисяч зареєстрованих релігійних організацій.

«Лише та, що має зв’язки з москвою, говорить про переслідування. […] Діяльність російської церкви становить пряму загрозу національній безпеці. Саме церква публічно підтримує війну. Українське законодавство не обмежує релігійні переконання, богослужіння чи доктрину; воно забороняє зв’язки з цією організацією», — додала посолка.

Щодо листа Дубінського Стефанішина зауважила, що викладені в ньому твердження «не витримують навіть елементарної перевірки фактів». В Україні, каже вона, політв’язнів немає, а Україна як держава, що перебуває у стані війни, «працює над тим, щоб перешкоджати діяльності осіб, які діють в інтересах ворога». Водночас «кожен має можливість захистити себе в суді».

