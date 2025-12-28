Путін говорить як християнин, або принаймні намагається створити враження, що дотримується християнських цінностей, але насправді перебуває під сильним впливом шамана.

Про це в етері Еспресо заявив американський проповідник, духовний дипломат, людина євангельського служіння Марк Бернс.

“Перш за все, багато хто з нас вважає, спираючись на наявні у нас докази, що Володимир Путін поклоняється окультизму і що він не християнин. Він говорить як християнин, або принаймні намагається створити враження, що дотримується християнських цінностей, але насправді перебуває під сильним впливом шамана. Він значною мірою керується чаклунством, і поруч із ним є шаман, пов’язаний з чаклунськими практиками, який дуже-дуже близький до нього. Це нагадує мені колишнього російського царя і Распутіна, який був надзвичайно близьким до царської родини. Так само й у Володимира Путіна є власний “Распутін” – цей шаман, ця загадкова людина, що дуже близька до нього. І ми не вважаємо, що Господу Ісусу таке було б угодним. Ті з нас, хто вірить у Бога Авраама, Ісаака і Якова, ті, хто називає себе християнами або віруючими. Володимир Путін не такий. Ми маємо ще більше молитися проти цієї демонічної діяльності. Ми повинні закликати ім’я Ісуса проти цієї демонічної сили. І всі православні християни в Європі та в Україні мають і надалі закликати ім’я Бога, закликати ім’я Ієшуа”, – розповів Бернс.

Пастор наголосив, що російське керівництво має бути покаране за воєнні злочини проти України. За його словами, цієї позиції дотримуються багато багатьох членів Конгресу США.

“А що буде, якщо він і далі воюватиме? Я вже говорив раніше і надалі повторюватиму той сигнал, який надходить від багатьох членів Конгресу США, і демократів, і республіканців, які не прихильники війни, але прагнуть чинити правильно, бо правильне є правильним, а неправильне – неправильним. Росія під керівництвом Володимира Путіна напала на суверенну державу Україну, вона вбиває й чинить воєнні злочини проти мирного населення України. Солдати, які здавалися в полон, усе одно отримували кулю в потилицю. Ми маємо численні відеодокази того, як українські військові складають зброю, підіймають білий прапор, але їх усе одно страчують. Це пряме порушення Женевських конвенцій, правил ведення війни та бойових дій. Це воєнні злочини, зафіксовані на камеру”, – додав він.