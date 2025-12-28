У Польщі поблизу Бжега сталась аварія, жертвами якої стали шестеро осіб. П’ятеро із загиблих, попередньо, українці.

Про це повідомив у суботу речник районної прокуратури в Ополі Станіслав Бар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Рolsatnews.

ДТП сталась вранці напередодні Різдва, 23 грудня, поблизу Бжега – у Зеленцінах. Відомо, що також загинув 59-річний мешканець Бжега.

Автомобілі зіштовхнулися на перехресті двох національних доріг. За обставин, які залишаються нез’ясованими, відбулося лобове зіткнення Ford Kuga, яким керував загиблий поляк, та Volkswagen Passat.

В результаті зіткнення Volkswagen загорівся. Водій Ford та п’ятеро людей у ​​Passat загинули на місці події.

Речник прокуратури Ополя повідомив: отримана інформація, яка свідчить про те, що у Volkswagen перебували громадяни України.

Для встановлення їхніх осіб, ймовірно, знадобляться тести ДНК. Розтин буде призначено на понеділок.

Прокуратура не коментує перебіг та причини аварії, доки призначений для цього експерт з реконструкції аварії не завершить свою роботу.

Управління дорожнього руху Головного управління Національної поліції Польщі повідомило, що у період з 24 по 26 грудня сталося 99 аварій, переважно через небезпечні погодні умови.