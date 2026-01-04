Нагадаємо, РФ і Білорусь обурені американською операцією з вилучення Мадуро з Венесуели. Очільник МЗС Росії Сергій Лавров після консультацій зі своїм білоруським колегою, і “сторони висловили солідарність із затриманим політиком”. «Вони наголосили на необхідності негайно звільнити Мадуро та відновити його на посаді глави держави», — йдеться у повідомленні російського МЗС.

Держсекретар США Марко Рубіо прокоментував цю заяву – сказав, що все саме так, як він і припускав – від РФ з приводу Венесуели будуть тільки порожні слова і ніяких дій. І привітав Лаврова з Різдвом.

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, Рубіо дійсно анонсував саме таку реакції РФ на події у Венесуелі, але тоді було ще невідомо, що це будуть за події.

Так, 20 грудня Рубіо сказав:«Ми не стурбовані ескалацією з Росією щодо Венесуели».

«Ми завжди очікували, що вони нададуть риторичну підтримку режиму Мадуро… (але) це не є фактором у тому, як ми розглядаємо всю цю справу», – додав Рубіо.