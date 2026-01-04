Європейські банки можуть втратити понад 200 тисяч робочих місць через активне впровадження штучного інтелекту та закриття фізичних відділень.

За прогнозом американського інвестбанку Morgan Stanley, йдеться приблизно про 10% персоналу банківського сектору в Європі, пише «Czechia online».

Аналітики зазначають, що банки перебувають під сильним тиском інвесторів і змушені скорочувати витрати, адже їхня рентабельність тривалий час поступається американським конкурентам. За оцінкою Morgan Stanley, цифровізація та ШІ здатні підвищити ефективність роботи фінансових установ до 30%.

Найбільший ризик звільнень прогнозують для співробітників підрозділів, пов’язаних із внутрішніми сервісами, управлінням ризиками та комплаєнсом. Загалом у європейських банках працює понад 2,1 млн людей, і десятивідсоткове скорочення означало б звільнення близько 212 тисяч осіб.

Перші кроки банки вже зробили:

нідерландський банк ABN Amro планує до 2028 року скоротити близько п’ятої частини штатних працівників;

у французькому банку Société Générale заявили про жорсткий курс на зниження витрат;

дедалі частіше закриваються відділення, а частину функцій передають алгоритмам.

Експерти попереджають, що штучний інтелект може серйозно переформатувати банківський ландшафт Європи, особливо у країнах із високими витратами, як-от Франція та Німеччина. Водночас керівник європейського підрозділу JPMorgan Chase Конор Гіллері наголошує, що банки мають зберігати баланс між автоматизацією та людською експертизою, інакше це створить довгострокові проблеми.

Аналітики додають, що найбільше від поширення ШІ постраждають молодші офісні та аналітичні посади, тоді як ручна та доглядова праця залишатиметься більш стійкою.

