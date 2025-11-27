За прогнозами Національного фонду освітніх досліджень (NFER), автоматизація та ШІ можуть витіснити від 1 до 3 млн низькокваліфікованих працівників у Великій Британії до 2035 року. Найвразливішими вважаються професії у сферах робітничих спеціальностей, машинної обробки та адміністративної підтримки. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на нове дослідження NFER.

Автор звіту Джуд Гілларі пояснює, що попит на працівників у країні змінюється нерівномірно. За його словами, технологічний прогрес підсилює навантаження на висококваліфіковані спеціальності – принаймні у середньостроковій перспективі. Водночас кількість робочих місць для початківців і працівників із базовими навичками скорочується.

Гілларі наголошує, що саме ця тенденція є найтривожнішою, адже людям із низьким рівнем кваліфікації буде складно пройти перекваліфікацію та повернутися на ринок праці.

Попри ризики, аналітики прогнозують, що загалом економіка Великої Британії створить приблизно 2,3 мільйонів нових робочих місць до 2035 року. Однак їх розподіл буде нерівним – зосередженим переважно у сферах, що потребують високих компетенцій.

Як пише The Guardian, ці висновки контрастують з іншими недавніми дослідженнями, які вказують, що ШІ більше вдарить по високооплачуваних професіях. Так, дослідники King’s College у жовтні опублікували дані, що фірми з високими зарплатами втратили близько 9,4% робочих місць у 2021–2025 роках, значною мірою після появи ChatGPT у 2022 році.

Уряд Великої Британії також має власний перелік професій, найбільш вразливих до впливу ШІ. У ньому – менеджмент-консультанти, психологи та юристи. Водночас спортсменам, покрівельникам і мулярам змінювати сферу найближчим часом не доведеться.

Деякі компанії вже проводять скорочення, частково пояснюючи їх впливом ШІ. Юридична фірма Clifford Chance нещодавно зменшила штат бізнес-підрозділу в Лондоні на 10% – приблизно на 50 людей. У PwC теж переглянули плани масштабного найму, визнавши, що “світ змінився”, а штучний інтелект вплинув на потреби компанії.

Гілларі вважає, що нинішні звільнення не завжди прямо пов’язані з ШІ. Він зазначає, що на рішення компаній також впливають слабкі економічні показники, зростання витрат на соціальні внески та загальна невизначеність. За його словами, багато роботодавців хвилюються через майбутні технологічні зміни, але поки що не мають чітких планів щодо їх впровадження.

Загалом згідно з пронозами роботу можуть втратити переважно низькокваліфіковані працівники та менеджмент початкового рівня. Ризик зростання автоматизації у різних сферах, де будуть замінювати низькокваліфвіковану та повторювану роботу до 2035 року стрімко зростає.

Робітничі спеціальності (загальна категорія).

Сфера машинної обробки.

Адміністративна підтримка.

Менеджмент-консультанти.

Психологи.

Юристи (також згадується скорочення бізнес-підрозділів у юридичних фірмах).

Управлінський персонал (зайві “бюрократичні рівні” менеджменту).

Корпоративні співробітники (офісні працівники, чиї функції можна автоматизувати для пришвидшення процесів).

Amazon показала рекордні фінансові результати за третій квартал, але паралельно оголосила про скорочення 14 тисяч корпоративних співробітників. Гендиректор Енді Джессі стверджує, що рішення не пов’язане з розвитком штучного інтелекту, а з внутрішньою культурою компанії та бажанням працювати швидше й ефективніше.

Попри це, на запитання про причини скорочень Гендиректор Amazon Енді Джессі заявив, що вони не пов’язані зі штучним інтелектом і навіть не є фінансовим кроком. За його словами, справа у культурі компанії.

Він пояснив, що швидке і масштабне розширення Amazon у попередні роки створило зайві бюрократичні рівні та ускладнило процес ухвалення рішень. Тепер компанія прагне діяти як “найбільший стартап у світі”, щоби не втрачати темп на фоні технологічних змін.

Тези Джессі збігаються зі змістом листа, який раніше отримали звільнені співробітники. У ньому віцепрезидентка з напрямку кадрів і технологій Бет Ґалетті прямо назвала ШІ ключовим фактором, що змінює ринок. Вона наголосила: щоб швидше впроваджувати інновації, Amazon має стати “більш компактною” і зменшити кількість управлінських рівнів.