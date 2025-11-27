Фахівці з кібербезпеки компанії Google виявили новий шкідливий троян під назвою Sturnus, який вразив пристрої на базі Android. У зв’язку з цим Google звернулась до Android Authority, передає УНН.

Даний вірус використовує легальні функції доступності, щоб отримати повний контроль над смартфоном. Це дозволяє навіть читати зашифровані чати у месенджерах WhatsApp, Telegram і Signal.

На думку експертів, небезпека даного вірусу полягає в тому, що він відстежувати дії користувача в режимі реального часу та викрадати паролі під час їх введення.

Цей вірус створює підроблені екрани входу, які, в свою чергу, накладаються на справжні банківські додатки, тим самим змушуючи користувачів вводити свої персональні дані. Також даний шкідник може маскуватися під оновлення Android або підроблені системні програми з метою непомітно отримати права адміністратора.

Пізніше у Android Authority повідомили, що за результатами поточних перевірок, у Google Play не виявлено жодних додатків, які містять це шкідливе програмне забезпечення.