На ринку кокаїну спостерігається незвичайне «економічне» явище: ціни падають, а якість зростає. Які причини цієї тенденції, розбирався німецький журнал «Der Spiegel».

Мюнхенська неурядова організація «Prop», яка підтримує наркозалежних, у жовтні цього року в розмовах з клієнтами відзначила тенденцію до зростання споживання. Це було порівняно з героїном, який до минулого року був пропорційно більш поширеним серед споживачів.

Причиною, ймовірно, є нетипове ринкове явище, яке поширюється за межі Мюнхена. На відміну від харчової промисловості, де упаковка та якість з часом знижуються, а ціна залишається незмінною, дилери кокаїну в Європі пропонують дедалі чистіший продукт за дедалі нижчою ціною.

Кокаїн стає чистішим і дешевшим

За даними Європейського агентства з лікарських засобів (EUDA), чистота кокаїну в Європі зросла за останні десять років.

Всупереч поширеній практиці перекупників, які змішують чистий продукт з ліками, зазвичай знеболювальними, щоб збільшити кількість за рахунок якості, тести 2023 року показали, що кокаїн, що перебуває в обігу, містив від 80 до 96 відсотків чистого кокаїну.

За словами Марка Штурмара з “Prop”, початкова ціна в середньому становить близько 60 євро за грам, тоді як ціни у Франкфурті, наприклад, коливаються від 30 до 50 євро, що значно менше, ніж кілька років тому. Для порівняння, грам коштував тоді у Франкфурті близько 100 євро.

Європейська тенденція

Подібні тенденції спостерігаються й в інших європейських країнах.

Через географічне розташування та близькість до південноамериканських контрабандистів кокаїн спочатку був дешевшим в Іспанії, але за останні роки його ціна впала більш ніж на 50 відсотків.

Ціна за кілограм в Іспанії знизилася з 34 000 до 15 000 євро, тоді як якість, у гіршому випадку, залишилася незмінною. Аналогічно різке падіння спостерігалося і на голландському ринку.

Збільшення пропозиції, плантації розміром з «два Берліни» та «виробничі зони»

Вже деякий час у Європі говорять про «біле цунамі», яке може пояснити кореляцію між ціною та якістю кокаїну. Влада західноєвропейських країн повідомляє про зростаючу присутність цього наркотику на континенті, що порушує баланс попиту та пропозиції.

За даними Der Spiegel, друга причина сягає 2016 року, коли колумбійський уряд уклав мир з революційним партизанським угрупованням FARC. Мир, який завершив кривавий багаторічний конфлікт з десятками тисяч смертей, мав виключно позитивний вплив на торгівлю наркотиками.

На сьогоднішній день площа кокаїнових плантацій у Колумбії (найбільшому виробнику в Південній Америці) збільшилася на 73 відсотки і зараз приблизно вдвічі більша за Берлін.

Крім того, покращилася сама виробнича логістика. У Колумбії вирощування дедалі більше концентрується в так званих «зонах виробництва», тобто у віддалених регіонах поблизу річок або основних транспортних шляхів, де уряд має слабку присутність, а картелі мають владу.

Глобалізація контрабанди

Хав’єр Вальденебро, керівник відділу розслідувань незаконного обігу наркотиків іспанської поліції, розповів Der Spiegel, що «картелі дедалі більше діють як глобальні корпорації».

«Вони покладаються на чіткий розподіл обов’язків, завдань та стратегічних альянсів. Замість того, щоб зіткнутися один з одним, як це було раніше, вони співпрацюють. Це робить логістику ефективнішою, – додав він. – Подібно до законного бізнесу, картелі також прагнуть постійно оптимізувати свої ланцюги поставок. І, схоже, їм це вдається».

Як повідомляло Інше ТВ, Перекрили канал постачання кокаїну в Україну – конфіскували 3 кг (ФОТО)