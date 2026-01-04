Після призначення нового голови ОП чи не найголовнішою інтригою стало те, чи спробує Володимир Зеленський перемістити нинішнього очільника Служби безпеки України Василя Малюка на якусь іншу державну посаду.

Непублічні коментарі про ймовірність такого сценарію почали з’являтись ще увечері 2 січня, а вже наступного дня ціла низка топ-військових виступили із заявами на підтримку чинного голови СБУ та застерегли президента від можливого звільнення Малюка, пише ВВС.

“Ефективність рішень голови Служби вимірюється не публічністю операцій, а рівнем внутрішньої безпеки та впливом на боєздатність противника. Результати цієї роботи відчутні як на полі бою, так і в тилу… Війна швидко розставляє все на свої місця. У цьому сенсі Василь Малюк – саме там, де має бути”, – наголосив керівник Угруповання обʼєднаних сил, генерал-майор Михайло Драпатий.

Підтримав Малюка і командир 1-го корпусу НГУ “Азов”, полковник Денис Прокопенко.

“Василь Васильович – професіонал, який максимально занурений в деталі складної роботи його підлеглих, котра приносить величезну користь справі захисту України. Його подекуди нестандартні рішення та ефективне управління, а також беззаперечний авторитет серед особового складу дозволяють СБУ успішно виконувати поставлені перед ними завдання. Для нашої держави велика удача мати такого компетентного та відданого країні керівника СБУ під час війни”, – зазначив “Редіс”.

Підпис до фото,Василь Малюк повноцінно очолює СБУ від 7 лютого 2023 року, до того він півроку керував Службою у статусі в.о.

На захист голови Служби безпеки став і командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький.

“Заміна Василя Малюка – це пряме ослаблення одного з найефективніших елементів української воєнної машини. Будь-яка кадрова заміна на цьому етапі, наголосив він, – ризик для фронту і обороноздатності держави”, – заявив він.

Висловився про Малюка і Мадяр (Бровді).

BBC News Україна поцікавилось у Володимира Зеленського, як він реагує на такі заяви топ-військових, на що президент відповів: “Всіх поважаю, (але – Ред.) я буду робити ті ротації, які я вирішив зробити”.

Відповідно до чинного українського законодавства, голову Служби безпеки України призначає та звільняє з посади Верховна Рада за поданням президента.

Тож, якщо навіть Зеленський внесе таку пропозицію до парламенту, це ще не означає, що вона знайде достатню підтримку у сесійній залі.

До того ж, окремі депутати уже висловили свій категоричний протест проти такого можливого рішення президента.

“Парламент може чудово врешті протистояти такому рішенню і не дати голоси. Ну не кнопки ж! Принаймні станом на зараз, голосів як на відставку, так і за нового кандидата – не буде. Я особисто голос за відставку не дам”, – уже заявила представниця фракції “Голос” та комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки Соломія Бобровська.

Сирський: знову не до звільнення

На відміну від ледь не одностайного схвалення роботи голови СБУ Малюка, у частини військових та політиків є питання до нинішнього головкома Олександра Сирського.

Саме через вимогу його відставки колишня “слуга народу”, а нині позафракційна Мар’яна Безугла нещодавно ледь не заблокувала намертво важливий пленарний тиджень Верховної Ради.

Тим часом Володимир Зеленський каже, що Сирського наразі звільняти не збирається.

Підпис до фото,Олександр Сирський найближчим часом залишатиметься на своїй посаді

Разом з цим президент зазначив, що кадрові ротації все ж таки торкнуться війська, щоправда пізніше.

“Але щоб до цього дійти, я повинен бути впевнений, що все інше перезавантажено і все інше працює… Ми говоримо про кроки один за одним, а не говоримо, що сьогодні ми готові замінити головкома. Сьогодні заміна головкома не передбачається”, – підкреслив Зеленський.

Наразі усі кадрові ротації, за його словами, є необхідним елементом, що посилить Україну зсередини.

“Якщо наші партнери не змусять Росію зупинити війну, буде інший шлях – захищатись. І ось в цей момент потрібні будуть свіжі сили. І тому я йду паралельним перезавантаженням всіх структур, на всяк випадок”, – наголошує президент.

А тим часом соцмережі, спостерігаючи за темпами кадровиш рішень, жартують: “Якщо так піде далі, під ранок матимемо нового ректора КНУКіМ і нового Папу у Ватикані”.