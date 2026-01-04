Більшість людей у певний момент стикаються з болем у спині. Зазвичай він минає за кілька тижнів – але повторювані епізоди можуть бути виснажливими, перетворюючи життя на справжнє випробування.

А оскільки хребет людини пов’язаний не лише з грудною кліткою та тазовими кістками, а й з великою кількістю сухожиль, зв’язок, хрящів, м’язів і нервової тканини, проблема в будь-якій із цих зон може спричинити біль у спині, пише ВВС.

Ось п’ять порад, які можуть бути корисними людям будь-якого віку для профілактики та контролю болю в спині.

Підпис до фото,Хребет людини зазвичай складається з 33 хребців – від основи черепа до верхньої частини сідниць, причому нижні дев’ять з них зрощені між собою

Верх чи низ?

За даними останнього видання дослідження Global Burden of Disease (GBD), підготовленого дослідниками Інституту вимірювання та оцінки стану здоров’я при Медичній школі Університету Вашингтона у США, кількість людей, які живуть із хронічним болем у нижній частині спини, протягом 30 років до 2050 року зросте на третину.

До того часу ця проблема торкнеться 10% людей.

За даними GBD, лише інсульт, хвороби серця й легень, а також діабет і захворювання, що вражають новонароджених, завдають більшої шкоди глобальному здоров’ю.

Втім, хоча нижня частина спини частіше стає джерелом болю, оскільки вона підтримує більшу кількість рухів і зазнає більшого навантаження, верхня частина спини – зазвичай шия та плечі – також може спричиняти значні страждання.

Підпис до фото,Болі росту можуть вражати дітей, якщо хребет подовжується швидше, ніж інші кістки

Діагноз перед лікуванням

Медичний принцип “діагноз перед лікуванням” є особливо важливим у випадку болю в спині, адже можливих причин багато – і саме тому не існує єдиного діагностичного тесту.

Лікарі зазвичай спершу намагаються виключити загрозливі для життя стани, такі як захворювання жовчного міхура або нирок чи деякі види раку. Діагностика зазвичай включає фізичний огляд і вивчення історії хвороби пацієнта.

Аналізи крові можуть виявити рак або запалення, яке здатне пошкоджувати хрящі й спричиняти артрит.

Для подальшого підтвердження можуть знадобитися візуалізаційні обстеження – рентген, комп’ютерна томографія (КТ), ультразвукове дослідження або магнітно-резонансна томографія (МРТ), що дають змогу оцінити стан суглобів, кісток, міжхребцевих дисків, органів або м’яких тканин.

Більшість випадків болю в спині проявляються як тупий біль і скутість – але розрив м’яза або зв’язки може спричинити раптовий різкий біль. А біль, що віддає в сідниці та ноги, викликаючи поколювання або оніміння в цих зонах, може бути ознакою ураження нерва.

Електродіагностика – аналіз електричної активності м’язів – також може допомогти відрізнити м’язові порушення від нервових.

Такий підхід до діагностики застосовують як до дорослих, так і до дітей.

Доктор Аріна Д’Соуза, консультантка з хірургії хребта, яка працювала педіатром в Індії та Англії, а нині працює в Німеччині, розповіла BBC News World Service, на що вона звертає увагу, коли батьки приводять до неї дітей.

“Діти постійно стрибають і рухаються, тож мені потрібно з’ясувати:

чи були травми під час такої активності;

чи є приховані порушення опорно-рухового апарату;

чи схильні батьки до болю в спині;

чи отримує дитина збалансоване харчування?

Ми чули про болі росту в колінах і ногах, але іноді вони можуть виникати й у спині – тому що весь хребет дитини іноді подовжується значно швидше, ніж решта кісток”, – каже докторка Д’Соуза.

Здоровий розум – здорове тіло

За словами експертів, одужання деяких пацієнтів може зупиняти просто страх повторного болю в спині.

“Страх знову відчути біль впливає на їхню впевненість щодо спини, навіть якщо немає жодних проблем із хребтом чи м’язами”, – розповідає BBC News World Service Адам Сю, директор організації Down2U Health and Wellbeing в Англії.

“Цей страх робить їх менш активними. Деякі навіть припиняють займатися тим, що їм подобається”, – додає він.

“Деякі пацієнти настільки бояться пошкодити спину, що віддаляються від соціального життя, – каже Марк Генкок, професор фізіотерапії в Університеті Маккуорі в Австралії.

“Коли поєднуються всі ці чинники – соціальний стрес, тривога через біль, трохи подразнена спина – раптом це перетворюється на велику проблему”, – додає він.

Це й призвело до більш цілісного підходу.

“Усі рекомендації у світі зараз говорять про необхідність враховувати фізичні, психологічні та соціальні чинники”, – каже професор Генкок.

“КФТ – когнітивна функціональна терапія – дозволяє пацієнтам разом із терапевтами розібратися в усьому спектрі чинників, що спричиняють біль, – додає він. – Потім для них можна скласти план, включно з адаптаціями, щоб вони поступово поверталися до улюблених занять”.

“А за потреби терапевти можуть допомогти пацієнтам змінити спосіб життя”, – каже Генкок.

Рухайтеся

Підпис до фото,Адам Сіу використовує модель фасеткового суглоба, щоб показати, як міжхребцевий диск реагує на сидіння або нахиляння

Окрім страху посилити повторний біль, деякі пацієнти сподіваються, що відпочинок допоможе відновленню. Але, за даними Британської асоціації хірургів хребта (BASS), саме активність є ключем до профілактики болю в спині, а всі дослідження за останні 10 років свідчать, що відпочинок може лише подовжити період одужання.

“Хребетний стовп, що складається з окремих кісток – хребців, має природні вигини в різних відділах, – пояснює Сю. – Ці вигини дозволяють хребту підтримувати вагу тіла та рухи”.

“Верхні 24 хребці є рухомими, з фасетковими суглобами, які з’єднують кожен із наступним у задній частині стовпа. Між кожною парою хребців розташований міжхребцевий диск”, – додає він.

“Щоб не послаблювати цю природну структуру та амортизаційну функцію дисків, важливо не залишатися в одному положенні – сидячи, зігнувши спину або стоячи – протягом тривалого часу”, – каже спеціаліст.

Однак сучасне життя – офісна робота, ігри, читання й перегляд онлайн-контенту – часто є малорухливим.

І хоча офісні працівники можуть робити перерви від екрана або користуватися сходами, щоб більше рухатися, для багатьох професій це недоступно.

“Якщо ви водите вантажівку, спробуйте виконувати розтяжку, сидячи в заторі”, – радить Сю.

“А для будівельників, які мають справу з підйомом важкого, варто дотримуватися інструкцій, щоб уникати травм, і звертатися до фізіотерапевтів за спеціальними вправами”, – додає він.

Підпис до фото,Вагітні жінки відчувають значні зміни в поставі, розподілі ваги та стресі

Вагітність також може спричиняти біль у спині – навіть на ранніх етапах.

Невдовзі після зачаття зростає вироблення гормону релаксину.

Він розслабляє зв’язки в тазу й пом’якшує шийку матки, готуючи організм до пологів, але також може розслабляти сполучні тканини й суглоби хребта, викликаючи дискомфорт у нижній частині спини.

Мірою росту плода майбутні матері також зазнають значних змін у поставі, розподілі ваги – і рівні стресу.

Ось кілька порад, які можуть допомогти полегшити біль:

повертаючись, намагайтеся переставляти ноги, щоб уникати скручування хребта;

носіть взуття, яке рівномірно розподіляє вагу;

подушки для вагітних і якісний матрац можуть допомогти отримати достатній відпочинок.

Коли вживати знеболювальні

“На початковому етапі цілком нормально приймати стандартні протизапальні препарати, які продаються без рецепта, – щоб допомогти собі залишатися рухливими”, – каже Сю.

“Але якщо ви приймаєте їх протягом кількох тижнів або довше і при цьому не усуваєте причину постійного болю, то ви лише маскуєте проблему, – додає він. – На жаль, я бачу пацієнтів, які роками сидять на ліках”.

Деякі вважають, що притуплення болю може навіть погіршити те, що спочатку спричинило біль у спині. Але в BASS зазначають: “Це просто неправда. Організм має дуже потужні захисні рефлекси – і прості знеболювальні їх не вимикають”.

“Аналогія така: ви не зможете занурити руку в киплячу воду лише тому, що прийняли прості знеболювальні, так само ви не зашкодите спині, рухаючись після застосування простих засобів контролю болю”, – додають у BASS.

“Якщо у вас є будь-які сумніви щодо прийому таких ліків, обговоріть це з фармацевтом”.