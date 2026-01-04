Дмитро Казак — колишній прокурор, який очолював прокуратуру Миколаївської області, який був призначений на цю посаду у липні 2022 року.

Але це щастя не тільки наше – працював на керівних посадах у Закарпатській та Запорізькій областях прокурорської системи. Запам’ятався тим, що оформив прокурорську пенсію вже у 29 років і став одним із наймолодших пенсіонерів серед прокурорів України.

А тепер детально.

Як Казак з Учкудука робив кар’єру прокурора в Україні

Згідно з офіційною довідкою, Казак Дмитро Ігорович народився 21 серпня 1989 року в місті Учкудук Республіки Узбекистан. Вищу юридичну освіту здобув у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого в Харкові, де пізніше і стане до роботи.

Службову діяльність розпочав у серпні 2012 року як стажист прокуратури Деснянського району Києва. Далі його кар’єра розвивалася стрімко: прокурор Деснянського району, прокурор Харківської міжрайонної прокуратури, заступник керівника Харківської місцевої прокуратури №5, перший заступник прокурора Запорізької області, а вже у 31 рік — керівник Закарпатської обласної прокуратури. На цю посаду його призначили у вересні 2020 року наказом тодішньої генпрокурорки Ірини Венедіктової. Після цього Казак помінявся посадою з керівником Миколаївської обласної прокуратури Володимиром Говорухою, який не надовго приїхав керувати прокурорами Закарпаття, пише Громада Закарпаття.

Юний прокурор дуже швидко став «заслуженим пенсіонером»

У 2018 році, коли Дмитру Казаку було лише 29 років, він оформив інвалідність, працюючи заступником керівника Харківської місцевої прокуратури №5. Саме цей статус відкрив йому шлях до особливого пенсійного режиму.

І це при тому, що звичайні прокурори мають право виходити на пенсію лише після 25 років стажу. Прокурорам же з інвалідністю, навіть купленою, ніхто там не перевіряв тоді, достатньо 10 років. Цією нормою Казак скористався повною мірою і фактично став одним із наймолодших пенсіонерів в історії української прокуратури.

А вже коли в Україні почалася повномасштабна війна, Казак звернувся до Пенсійного фонду з вимогою перерахувати йому пенсію за нормами прокурорської «інвалідної» пенсії. ПФУ відмовив. Після цього Казак пішов до суду — і виграв.

Парадокс полягає в тому, що його середньомісячна зарплата на момент звернення становила близько 124 980 гривень до оподаткування. Проте суд встановив пенсію у розмірі 156 692 гривні, врахувавши всі можливі надбавки, включно з тими, які фактично не виплачувалися. Довідку з такими показниками видала Миколаївська обласна прокуратура, яку на той момент очолював сам Казак. Саме цю довідку він і приніс до Харківського окружного адмінсуду.

Де сьогодні живе прокурор із «золотою» пенсією

Після звільнення з органів прокуратури у 2024 році Дмитро Казак, за даними журналістів, виїхав за кордон не пізніше травня 2025 року. Його країною проживання стала Швеція.

В Україні він більше не користується власним номером телефону. Людина, яка відповіла на дзвінок журналістів, повідомила, що номер йому більше не належить. Водночас достеменно відомо, що у Швеції проживає його дружина Ріната, яка виїхала з Харкова ще на початку повномасштабної війни. Вона веде свої соцмережі виключно російською та англійською мовами.

Для розуміння, у тій же Швеції середня пенсія становить близько 1973 євро, а право на неї виникає лише у віці 63–67 років. Український прокурор отримує значно більше і почав отримувати цю суму ще до 30 років…

Чим Казак з Узбекистану запам’ятався на Закарпатті

Період перебування Дмитра Казака на посаді керівника Закарпатської обласної прокуратури супроводжувався численними звинуваченнями у прикритті тіньового бізнесу, контрабандних схем та «вирішенні питань» для окремих груп впливу.

За інформацією з джерел в органах прокуратури, важливу роль у кар’єрі Казака відіграв Андрій Малинич, начальник відділу представництва інтересів прокуратури в судах. Саме під час відрядження до Офісу Генерального прокурора між ними, за словами джерел, і сформувалися тісні зв’язки, які згодом трансформувалися у неформальний вплив на кадрові та процесуальні рішення на Закарпатті.

До цього кола також згадувався колишній прокурор Закарпаття Володимир Корбань, виходець із Харкова, який, за інформацією з медіа та джерел, сприяв призначенню Казака і його закріпленню на посаді.

«Досягнення» прокурора-пенсіонера

31 жовтня 2018 року Дмитро Казак притягувався до дисциплінарної відповідальності за невиконання вимог законодавства щодо контролю за якістю процесуального керівництва на стадії досудового розслідування. Про це йшлося у рішеннях Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів та Вищої ради правосуддя.

Irshava News та інші ресурси також повідомляли, що однією з причин звільнення Казака із Закарпаття стала інформація про контрабанду гуманітарної допомоги. У 2021 році паблік «Ужгород Кримінальний» прямо звинувачував його у роботі на кримінал і корупційних схемах з елементами кумівства.

Кримський та російський сліди Казака

У 2019 році дружина прокурора відвідувала окупований Крим, що підтверджувалося її публікаціями в соцмережах. У березні 2022 року вона опинилася в центрі скандалу через публічні заяви із закликами відмовитися від Криму та Донбасу заради припинення війни.

За відкритими даними, батько Дмитра Казака є уродженцем Росії та нині проживає в окупованому Криму.