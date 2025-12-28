Як повідомляло ІншеТВ, після офіційної зустрічі Трампа і Зеленського на очах у преси делегації почали неофіційну частину переговорів за обідом у столовій за зачиненими дверима.

Але відомо, що українську делегацію пригощають курячим бульйоном, стейками з картоплею фрі та шоколадним тортом імені самого Трампа.

ІншеТВ знайшло рецепт цього торта, який обожнює Трамп. В Мар-а-Лаго його подають при з 2015 року.

Коржі

Візьміть 6 курячих яєць, 1 склянку борошна, 1 склянку коричневого цукру, дрібку солі і 2-3 столових ложки какао. Американські кухарі для зручності використовують замість какао спеціальну кондитерську шоколадну крихту, але це зовсім не обов’язково, так як результат виходить аналогічним.

Відділіть білки від жовтків. Білки збийте до пишності з цукром. Потім додавайте по одному жовтки , а потім сухі інгредієнти. Якщо не впевнені у своїй духовці, додайте півпачки розпушувача.

Випікати в духовці при 200 градусах до готовності.

Крем

Для приготування крему вам знадобиться збити близько 700 грам жирної і не кислої сметани, 200 грам цукрової пудри і 2 столових ложки какао. Якщо ви не хочете, щоб крем був дуже насиченим, можна вибрати менш жирну сметану, але тоді доведеться додати загущувач.

Глазур

Змішати 200 грам чорного шоколаду і 100-150 мл гарячих вершків до отримання однорідної маси. Додайте шматочок вершкового масла і ще раз розігрійте, постійно помішуючи.

Остиглі коржі (3 штуки) потрібно щедро промазати кремом і зверху полити глазур’ю. Залишити торт в холодному місці на кілька годин.

В Мар-а-Лаго шматок такого шоколадного торта доповнюють кулькою шоколадного морозива і ложкою ягідного джему.

До речі, журналістів в цей час теж годують – в меню сосиски в тісті, стейки, картопля-фрі, креветки в кокосовій стружці, печиво та вода. Дональд Трамп особисто розпорядився нагодувати пресу. При цьому фотографувати їжу репортерам заборонили.