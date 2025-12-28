На ґанку своєї резиденції Дональд Трамп зустрів президента Зеленського і вони вдвох відповіли на кілька питань журналістів.

Трамп заявив, що сторони стали на шлях закінчення війни. Але у нього немає дедлайнів.

-Єдиний мій дедлайн — закінчити війну. Занадто багато людей загинуло, і я думаю, що обидва президенти хочуть укласти угоду. Я вірю, що у нас є всі підстави для угоди, яка буде корисною для України, корисною для всіх. Немає нічого важливішого.

Він також підтвердив, що планує продовжити переговори з Путіним після зустрічі з Зеленським.

-Ми на фінальному етапі перемовин. Війна або припиниться або триватиме ще довго. Україна матиме сильні гарантії безпеки. Я вважаю, що європейські країни були справді чудовими, і вони цілком відповідають цій зустрічі та укладенню угоди. Вони всі чудові люди.

УОдин з журналістів також запитав у Трампа, чи свідчать останні удари РФ по Україні про несерйозне ставлення Путіна до переговорів?

– Ні, він ставиться до цього дуже серйозно. Я думаю, що й Україна здійснювала сильні атаки, і я не розцінюю це негативно — напевно, так їм було потрібно. До того ж у Росії нещодавно лунали гучні вибухи, і, ймовірно, це прийшло з України.

Зараз делегації України та США проводять перемовини за обідом – кілька кадрів попали у пряму трансляцію, а потім розмова продовжилася за зачиненими дверима.