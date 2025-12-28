20 грудня 2025 року Росіяни розстріляли трьох бійців Сил Оборони України південніше Гуляйполя.

Про це повідомляє DeepState.

Згідно повідомлення, бійці однієї з механізованих бригад мали зайняти позиції, які перед цим були самовільно залишені іншим підрозділом, але там на них вже чекав ворог.

Даний випадок є черговим порушенням звичаїв та правил ведення війни, а також демонструє злочинну суть військово-політичного керівництва московії.

Як повідомляло Інше ТВ, «Не будеш слухатися – я тебе розстріляю, а будеш – ковбаси дам», – українка розповіла в Гаазі про зґвалтування і знущання військових РФ