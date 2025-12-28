У новорічні свята “Укрзалізниця” тимчасово скасовує десятки конкретних приміських і регіональних поїздів у різні дати з 31 грудня 2025 року до кінця січня 2026-го. Перед поїздкою пасажирам варто обов’язково перевіряти розклад, адже зміни стосуються саме окремих рейсів, а не напрямків загалом.

Причина – традиційне зменшення пасажиропотоку у святкові дні, коли багато українців менше користуються приміським сполученням.

У компанії наголошують, що йдеться саме про тимчасові зміни, а не про закриття маршрутів. Пасажирам радять уважно перевіряти розклад перед поїздкою, особливо з 31 грудня 2025 року до перших чисел січня 2026 року.

Які поїзди не курсуватимуть 31 грудня 2025 року

№6041/6042 Помічна – Долинська;

№6161 Помічна – Людмилівка;

№6125 Львів-Приміський – Шкло-Старжиська;

№6002/6001 Львів-Головний – Рава-Руська;

№6251 Тернопіль-Пасажирський – Козова;

№6254 Козова – Тернопіль-Пасажирський;

№6277 Тернопіль-Пасажирський – Чортків;

№6361 Здолбунів-Пасажирський – Луцьк;

№6039 Дніпро-Головний – П’ятихатки.

Поїзди, скасовані 1 січня 2026 року

№6035/6036 Помічна – Знам’янка;

№6043/6044 Знам’янка – Помічна;

№6039 Долинська – Тимкове;

№6040 Тимкове – Долинська;

№6041/6042 Долинська – Помічна;

№6162 Людмилівка – Помічна;

№6641 Цвіткове – Миронівка;

№6642 Миронівка – ім. Т. Шевченка (на ділянці Миронівка – Цвіткове);

№889/890 Коростень – Вінниця – Коростень;

№886/885 Славутич – Київ-Волинський – Славутич;

№856/855 Житомир – Конотоп – Житомир;

№7001 Харків-Пасажирський – Лозова;

№6682 Власівка – Харків-Пасажирський;

№6307 Харків-Пасажирський – Мерчик;

№6222 Мерчик – Люботин;

№6951 Світловодськ – Бурти;

№6952 Бурти – Світловодськ;

№6333 Бахмач-Пасажирський – Гребінка;

№6263 Тростянець-Смородине – Боромля;

№6266 Боромля – Люботин;

№6261/6262 Люботин – Лебединська;

№6267 Лебединська – Суми;

№6016 Суми – Тростянець-Смородине;

№6025 Львів-Приміський – Сянки;

№6126 Шкло-Старжиська – Львів-Приміський;

№6001/6002 Рава-Руська – Львів-Головний;

№6311 Ковель-Пасажирський – Вижва;

№6314 Вижва – Ковель-Пасажирський;

№6270 Чортків – Тернопіль-Пасажирський;

№6352 Луцьк – Здолбунів-Пасажирський;

№6473 Чернівці – Вадул-Сірет;

№6474 Вадул-Сірет – Чернівці;

№6576/6579 Батьово – Берегове – Батьово;

Поїзди, які не курсуватимуть 1 та 2 січня 2026 року

№6271 Гайворон – Рудниця;

№6274 Рудниця – Гайворон;

№6421 Умань – Вапнярка;

№6422 Христинівка – Умань;

№6423 Умань – Христинівка;

№6424 Вапнярка – Умань;

№6631 Вінниця – Гайворон;

№6632 Гайворон – Вінниця;

№6257/6258 Козятин-1 – Бердичів – Козятин-1;

№7031/7032 Роток – Київ-Пасажирський;

№7039/7040 Київ-Пасажирський – Роток;

№6239 Роток – Фастів-1;

№6043/6048 Київ-Пасажирський – Васильків-Центр – Київ-Пасажирський;

№6044 Васильків-Центр – Київ-Пасажирський;

№7033 Київ-Пасажирський – Фастів-1;

№6604 Тетерів – Святошин;

№6071/6072 Київ-Пасажирський –Тарасівка – Київ-Пасажирський;

№6608 Тетерів – Борщагівка;

№6673 Борщагівка – Буча;

№6675 Святошин – Клавдієво;

№6619 Святошин – Тетерів;

№6628 Тетерів – Борщагівка;

№6672 Клавдієво – Святошин;

№6671 Святошин – Немішаєве;

№6676 Немішаєве – Борщагівка;

№6674 Немішаєве – Святошин;

№6524/6523 Ніжин – Гребінка;

№6526/6525 Гребінка – Ніжин;

№6169/6170 Пересічна – Харків-Пасажирський;

№6878 Кременчук-Пасажирський – Кобеляки;

№6877 Кобеляки – Кременчук-Пасажирський.

Інші дати скасувань у січні (2 січня)

№6414 Лозова – Харків-Пасажирський;

№6018 Сянки – Львів-Приміський.

Інші дати скасувань (1-4 січня 2026 року)

№6536 Запоріжжя-2 – Синельникове-1;

№6539 Синельникове-1 – Запоріжжя-2;

№6502 Канцерівка – Запоріжжя-2;

№6492/6491 Марганець – Запоріжжя-1;

№6494/6493 Запоріжжя-1 – Марганець;

№6076 Марганець – Запоріжжя-2.

Окремі дати січня

№6010 П’ятихатки – Дніпро-Головний (1,2,3 січня);

№6185 Синельникове-1 – Дніпро-Головний (1-2 січня);

№7304 Кам’янське-Пасажирське – Дніпро-Головний (1-2 січня);

№6503 П’ятихатки – Рокувата (1-2 січня);

№6504 Рокувата – П’ятихатки-Пасажирська (1-2 січня);

№6324 Миколаїв-Вантажний – Апостолове (1,2,3,10,17,24,31 січня);

№6323 Апостолове – Миколаїв-Вантажний (2,3,4,11,18,25 січня)

