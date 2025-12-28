У новорічні свята “Укрзалізниця” тимчасово скасовує десятки конкретних приміських і регіональних поїздів у різні дати з 31 грудня 2025 року до кінця січня 2026-го. Перед поїздкою пасажирам варто обов’язково перевіряти розклад, адже зміни стосуються саме окремих рейсів, а не напрямків загалом.
Про це повідомляє “Укрзалізниця“, передає OBOZ.UA.
Причина – традиційне зменшення пасажиропотоку у святкові дні, коли багато українців менше користуються приміським сполученням.
У компанії наголошують, що йдеться саме про тимчасові зміни, а не про закриття маршрутів. Пасажирам радять уважно перевіряти розклад перед поїздкою, особливо з 31 грудня 2025 року до перших чисел січня 2026 року.
Які поїзди не курсуватимуть 31 грудня 2025 року
№6041/6042 Помічна – Долинська;
№6161 Помічна – Людмилівка;
№6125 Львів-Приміський – Шкло-Старжиська;
№6002/6001 Львів-Головний – Рава-Руська;
№6251 Тернопіль-Пасажирський – Козова;
№6254 Козова – Тернопіль-Пасажирський;
№6277 Тернопіль-Пасажирський – Чортків;
№6361 Здолбунів-Пасажирський – Луцьк;
№6039 Дніпро-Головний – П’ятихатки.
Поїзди, скасовані 1 січня 2026 року
№6035/6036 Помічна – Знам’янка;
№6043/6044 Знам’янка – Помічна;
№6039 Долинська – Тимкове;
№6040 Тимкове – Долинська;
№6041/6042 Долинська – Помічна;
№6162 Людмилівка – Помічна;
№6641 Цвіткове – Миронівка;
№6642 Миронівка – ім. Т. Шевченка (на ділянці Миронівка – Цвіткове);
№889/890 Коростень – Вінниця – Коростень;
№886/885 Славутич – Київ-Волинський – Славутич;
№856/855 Житомир – Конотоп – Житомир;
№7001 Харків-Пасажирський – Лозова;
№6682 Власівка – Харків-Пасажирський;
№6307 Харків-Пасажирський – Мерчик;
№6222 Мерчик – Люботин;
№6951 Світловодськ – Бурти;
№6952 Бурти – Світловодськ;
№6333 Бахмач-Пасажирський – Гребінка;
№6263 Тростянець-Смородине – Боромля;
№6266 Боромля – Люботин;
№6261/6262 Люботин – Лебединська;
№6267 Лебединська – Суми;
№6016 Суми – Тростянець-Смородине;
№6025 Львів-Приміський – Сянки;
№6126 Шкло-Старжиська – Львів-Приміський;
№6001/6002 Рава-Руська – Львів-Головний;
№6311 Ковель-Пасажирський – Вижва;
№6314 Вижва – Ковель-Пасажирський;
№6270 Чортків – Тернопіль-Пасажирський;
№6352 Луцьк – Здолбунів-Пасажирський;
№6473 Чернівці – Вадул-Сірет;
№6474 Вадул-Сірет – Чернівці;
№6576/6579 Батьово – Берегове – Батьово;
Поїзди, які не курсуватимуть 1 та 2 січня 2026 року
№6271 Гайворон – Рудниця;
№6274 Рудниця – Гайворон;
№6421 Умань – Вапнярка;
№6422 Христинівка – Умань;
№6423 Умань – Христинівка;
№6424 Вапнярка – Умань;
№6631 Вінниця – Гайворон;
№6632 Гайворон – Вінниця;
№6257/6258 Козятин-1 – Бердичів – Козятин-1;
№7031/7032 Роток – Київ-Пасажирський;
№7039/7040 Київ-Пасажирський – Роток;
№6239 Роток – Фастів-1;
№6043/6048 Київ-Пасажирський – Васильків-Центр – Київ-Пасажирський;
№6044 Васильків-Центр – Київ-Пасажирський;
№7033 Київ-Пасажирський – Фастів-1;
№6604 Тетерів – Святошин;
№6071/6072 Київ-Пасажирський –Тарасівка – Київ-Пасажирський;
№6608 Тетерів – Борщагівка;
№6673 Борщагівка – Буча;
№6675 Святошин – Клавдієво;
№6619 Святошин – Тетерів;
№6628 Тетерів – Борщагівка;
№6672 Клавдієво – Святошин;
№6671 Святошин – Немішаєве;
№6676 Немішаєве – Борщагівка;
№6674 Немішаєве – Святошин;
№6524/6523 Ніжин – Гребінка;
№6526/6525 Гребінка – Ніжин;
№6169/6170 Пересічна – Харків-Пасажирський;
№6878 Кременчук-Пасажирський – Кобеляки;
№6877 Кобеляки – Кременчук-Пасажирський.
Інші дати скасувань у січні (2 січня)
№6414 Лозова – Харків-Пасажирський;
№6018 Сянки – Львів-Приміський.
Інші дати скасувань (1-4 січня 2026 року)
№6536 Запоріжжя-2 – Синельникове-1;
№6539 Синельникове-1 – Запоріжжя-2;
№6502 Канцерівка – Запоріжжя-2;
№6492/6491 Марганець – Запоріжжя-1;
№6494/6493 Запоріжжя-1 – Марганець;
№6076 Марганець – Запоріжжя-2.
Окремі дати січня
№6010 П’ятихатки – Дніпро-Головний (1,2,3 січня);
№6185 Синельникове-1 – Дніпро-Головний (1-2 січня);
№7304 Кам’янське-Пасажирське – Дніпро-Головний (1-2 січня);
№6503 П’ятихатки – Рокувата (1-2 січня);
№6504 Рокувата – П’ятихатки-Пасажирська (1-2 січня);
№6324 Миколаїв-Вантажний – Апостолове (1,2,3,10,17,24,31 січня);
№6323 Апостолове – Миколаїв-Вантажний (2,3,4,11,18,25 січня)
