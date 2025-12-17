«Якщо не слухатимешся, я тебе розстріляю. А поводитимешся добре себе, я тобі ковбаси дам». Українка дала свідчення в Гаазі – її викрали, катували, ґвалтували та змушували рити окопи російські військові.

Про це розповів The Insider.

Мешканка Кам’янки-Дніпровської Запорізької області Олена Ягупова наприкінці жовтня 2025 року надала свідчення Міжнародному кримінальному суду (МКС) у Гаазі. Вона розповіла про викрадення російськими військовими, тортури, незаконне утримання під вартою, примусову працю та сексуальне насильство в період окупації.

За словами Ягупової, після захоплення міста навесні 2022 року російські військові запровадили комендантську годину, паспортний контроль та розпочали масові затримання мирних жителів, включаючи співробітників Запорізької АЕС. Останніх примушували працювати на станції під контролем ЗС РФ, працівників, що відмовилися, разом з багатьма іншими людьми примушували до копання окопів і будівництва фортифікацій. Тих, хто відмовився, били і катували, деяких етапували до російських СІЗО.

6 жовтня 2022 року Ягупову затримали як «неблагонадійну» — через службу чоловіка у ЗСУ та її роботу в районній адміністрації. Вона стверджує, що її катували електрикою, задушенням, побиттям та імітацією розстрілу.

«Били по голові дволітровою пляшкою, душили целофановими пакетами, проводами. Електрику це своє приносили, імітували розстріл загалом усе за класикою жанру», — наводить цитату жінки The Insider.

Після цього Ягупову без висунення звинувачень утримували чотири місяці в СІЗО на окупованій території в нелюдських умовах — холод, щури, 10-15 людей у ​​камері, погана їжа, майже відсутність води та знущання.

«Дуже любили змушувати нас ночами співати гімн Росії, іноді по дві-три години поспіль. Співати треба було стоячи, а в цей час камери відкриваються по черзі і всіх кийками б’ють», — цитує видання.

У січні 2023 року Ягупову та ще двох чоловіків передали командиру одного з російських підрозділів. За її словами, перед цим військові та пропагандисти знімають відео, як людину нібито відпускають із документами на територію України. Це робиться для того, щоб родичі не шукали і щоб зняти з себе відповідальність, підкреслює жінка.

Їх поселили у занедбаному сараї, який охоронявся, змушували рити окопи, будувати бліндажі та розмінувати поля під загрозою розстрілу. Ягупова також заявила, що стала жертвою сексуального насильства з боку російського офіцера, котрий прямо називав її «рабинею». Її змушували забиратися і прати у захоплених будинках, де жили російські офіцери, там же її примушували «виконувати сексуальні забаганки».

«Якщо не слухатимешся, я тебе розстріляю. А поводитимешся добре себе, я тобі ковбаси дам», — цитує Ягупова одного з російських військових, її слова наводить The Insider.

Як розповіла жінка, вона пізніше дізналася, що і стосовно чоловіків, які перебували в рабстві, застосовувалося сексуальне насильство.

Звільнення сталося у березні 2023 року після того, як один із полонених додзвонився родичам та розповів про їхнє становище. За словами Ягупової, ситуація набула розголосу. За ними приїхали люди, які назвали «представників карного розшуку МВС Росії». Жінку доставили до окупованого Мелітополя, після чого відпустили, заборонивши розповідати про пережите. Вона спромоглася виїхати через Росію до ЄС, а потім повернулася до України. Весь шлях зайняв тиждень.

В Україні проти співробітника ФСБ Яна Заневського, якого Ягупова називає одним із учасників її тортур, було винесено заочний вирок — 12 років позбавлення волі за статтею про «порушення законів та звичаїв війни». Жінка також брала участь в ідентифікації людини з позивним «Бетменом», якого вважає ключовою ланкою в системі вивезення полонених у трудові табори.

Ягупова вважає своєю особистою перемогою майбутній міжнародний трибунал та притягнення винних до відповідальності. Отримані травми, за її словами, позбавили її можливості повернутися до колишньої роботи та потребують постійного лікування. Комісія МКС у Гаазі підтвердила факт полону, і жінка отримала невелику компенсацію.