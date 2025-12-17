Головком Олександр Сирський взяв участь у 32-му засіданні Контактної групи з питань оборони України “Рамштайн”, що відбулося у форматі відеоконференції.

Він повідомив, що поінформував учасників засідання про поточну ситуацію на фронті, яка залишається складною.

-Для ведення стратегічної наступальної операції противник наростив угруповання до чисельності близько 710 тисяч осіб. Незважаючи на суттєві втрати, російська армія не відмовляється від продовження наступальних дій, хоча істотних оперативних успіхів не досягла.

Навів конкретні приклади успішних дій Сил оборони України. Завдяки активним пошуково-ударним діям нам вдалося відкинути окупантів від Куп’янська та взяти під контроль майже 90 відсотків території міста.

Окремо зупинився на ситуації на Покровському напрямку. Тут противник уже понад 17 місяців намагається захопити Покровськ. Однак українські підрозділи тримають оборону та перехоплюють ініціативу. В результаті контрнаступальних дій повернули контроль над 16 кв. км у північній частині міста. Також відбили 56 кв. км території в районах населених пунктів Гришине, Котлине, Удачне західніше Покровська.

Окрім дій на фронті Україна системно посилює тиск на противника вглиб його території. Ми успішно вражаємо об’єкти критичної інфраструктури рф засобами Deep Strike. У результаті цих ударів прямі та непрямі втрати росії з початку року становлять загалом 21,5 млрд доларів США.

Зовнішня підтримка Сил оборони України має життєво важливе значення для стримування російського агресора та безпеки європейських країн. З огляду на це закликав партнерів збільшити обсяги міжнародної військової допомоги, передусім для розвитку спроможностей нашої протиповітряної та протиракетної оборони, а також для дальнього вогневого ураження, – повідомив Сирський.