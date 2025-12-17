Путін пригрозив продовжити захоплення територій України у разі відмови Києва та Заходу від «розмови по суті».

Про це він заявив, виступаючи на розширеному засіданні колегії Міноборони Росії.

“Ми воліли б усунути першопричини конфлікту за допомогою дипломатії, але якщо від розмови з нами відмовляться, Росія доб’ється звільнення історичних земель військовим шляхом”, – сказав Путін.

А також на засіданні знову сказали, що вони зайняли Куп’янськ і до кінця року поставлять на бойове чергування “Орєшнік”.