Ювенальним прокурором встановлено, що у лютому 2025 року директором Комунальної установи «Казанківський навчально-виробничий комбінат» Казанківської селищної ради Баштанського району укладено договір з місцевим сільськогосподарським товариством про спільний обробіток двох земельних ділянок, які були надані у постійне користування зазначеному закладу освіти для ведення дослідних і навчальних цілей загальною площею 104 га (загальна нормативна грошова оцінка земельних ділянок складає майже 3,5 млн грн).

Вивченням умов договору з’ясовано, що він суперечить вимогам Цивільного, Земельного кодексів України та Закону України «Про освіту» і укладений сторонами з метою приховання іншого правочину – договору оренди землі. Проте, як постійний користувач землі, заклад освіти не наділений повноваженнями щодо передачі її в оренду.

Крім того, унаслідок незаконних дій фактично змінено цільове призначення землі, яка стала використовуватися у комерційних цілях для товарного сільгоспвиробництва, а не в освітніх.

Разом з тим, незважаючи на тривалість порушень земельного законодавства, орган місцевого самоврядування, на якого законодавством покладено контроль у зазначеній сфері, самостійно до суду з вимогою визнати недійсним договір та повернути земельну ділянку не звернувся. Відтак у липні 2025 року прокуратурою було скеровано до суду відповідний позов.

Лише після того, як Баштанською окружною прокуратурою до Господарського суду Миколаївської області заявлено позов про визнання недійсним договору про здійснення спільної діяльності та повернення земельної ділянки, сільськогосподарське товариство добровільно повернуло навчальному закладу зазначені земельні ділянки.

Як повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі, рішенням суду від 15 грудня 2025 року позов прокуратури задоволено — договір про спільну діяльність визнано недійсним.

