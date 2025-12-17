Державна екологічна інспекція продовжує розрахунок збитків, завданих довкіллю Миколаївської області внаслідок обстрілів. Оцінка проводиться за результатами обстежень інспекторів, на підставі інформації від органів влади та у взаємодії з підприємствами, які постраждали від обстрілів.

Горіння паливно-мастильних матеріалів спричиняє масові викиди токсичних речовин — діоксиду сірки, оксидів азоту, важких металів, сажі та канцерогенів. Це суттєво погіршує якість повітря і несе пряму загрозу здоров’ю населення.

Так, внаслідок пожежі на сільськогосподарському підприємстві згоріло 954 тонни ПММ, що призвело до викиду понад 3 тисяч тонн забруднюючих речовин. Розмір завданої шкоди перевищив 56 млн грн.

Крім того, обстріл трансформаторної підстанції у Миколаївському районі наприкінці жовтня спричинив пожежу майже 60 тонн трансформаторної олії. Обсяг викидів склав 205,67 тонни, а сума збитків — понад 1 млн грн, зазначили в Держекоінспекції Південно-Західного округу.

