Як повідомив у своєму коментарі заступник начальника Головного управління ДПС у Миколаївській області Віталій Бітун, податок на додану вартість – один із лідерів серед усіх надходжень до державного бюджету.

За 11 місяців 2025 року суб’єкти підприємництва Миколаївщини сплатили до державного бюджету майже 3,2 млрд грн податку на додану вартість (далі – ПДВ) з вироблених в Україні товарів, що на 167,4 млн грн перевищує надходження відповідного періоду минулого року. Питома вага ПДВ у загальній сумі надходжень до державного бюджету становить 21,2 відсотка.

За словами посадовця, станом на 01.12.2025 року в Реєстрі платників ПДВ по ГУ ДПС у Миколаївській області обліковується 5603 суб’єкта господарювання (далі – СГД), у тому числі 4948 платників – юридичних осіб, 655 платників – фізичних осіб – підприємців (далі – ФОП).

За січень – листопад 2025 року зареєстровано 660 платників ПДВ (за листопад – 39), з них 462 – по юридичних особах (за листопад – 29) та 198 – по ФОП (за листопад – 10), анульовано реєстрацію 593 платників ПДВ (за листопад – 69), з них 489 – по юридичних особах (за листопад – 60) та 104 – по ФОП (за листопад – 9).

Наразі пріоритетним завданням ДПС є якісне сервісне обслуговування платників податків та підтримка сумлінного бізнесу, зокрема шляхом виведення суб’єктів з переліку ризикових та зменшення кількості заблокованих податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН), – наголосив Віталій Бітун.

Податківець нагадав, що у Головному управлінні ДПС у Миколаївській області розпочав роботу Консультаційний центр для платників ПДВ з питань реєстрації податкових накладних і розрахунків коригування.

Центр створено з метою удосконалення консультаційної та роз’яснювальної роботи з платниками податків щодо реєстрації/зупинення податкових накладних в ЄРПН, виключення їх з Переліку ризикових платників, розгляду Таблиць даних платника податку, а також обговорення та вирішення проблемних питань, пов’язаних із системою моніторингу відповідності податкових накладних/розрахунків коригування критеріям оцінки ступеня ризиків (СМКОР).

Звернутися до фахівців центру можна за телефонами: (0512) 50-18-71, (0512) 50-18-32, (0512) 50-18-12, (0512) 50-19-18, (0512) 50-18-33, 093 964 21 32.

Як зазначив Віталій Бітун, ДПС Миколаївщини прагне бути максимально відкритою для бізнесу і громадськості, сподівається на розуміння важливості сплати податків з боку суб’єктів господарювання і дякує усім сумлінним платникам, які у цих складних для функціонування бізнесу умовах, продовжують наповнювати бюджет.