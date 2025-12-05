Баштанська окружна прокуратура Миколаївської області забезпечила реальне виконання рішення господарського суду щодо повернення державі земельної ділянки лісового фонду площею 54,5 га.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі, передає Інше ТВ.

Прокурорами встановлено, що Головним управлінням Держгеокадастру в області за результатами проведення інвентаризації земель сформовано як об’єкт цивільних прав земельну ділянку сільськогосподарського призначення та передано її в комунальну власність.

Натомість до складу вказаної ділянки включено землі державного лісового фонду, які перебувають у постійному користуванні ДП «Ліси України».

Судове рішення виконано в повному обсязі – лісові землі площею 54,5 га повернуто державі.

