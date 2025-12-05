Сьогодні річниця підписання Будапештського меморандуму, в рамках якого Україна відмовилася від ядерної зброї. Цю річницю очільник ГУР Кирило Буданов назвав роковинами. Він радить позбавитися від ілюзій, бо вороття до того, що було, не буде.

Про це очільник ГУР заявив під час форуму «виСтоїмо», передають Новини.Live.

– Можна дивитись по-різному, добре це, погано, просто треба визнати: його більше не існує. І правила, які були раніше, теж не існують. І старі правила працювати не можуть і не будуть.