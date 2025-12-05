Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефул заявив, що Берліну не потрібні зовнішні лекції про свободу слова чи організацію демократичних суспільств.

Заяву Йоганна Вадефуля передає DW.

Виступаючи в Берліні разом з міністром закордонних справ Ісландії Торгердур Катрін Гуннарсдоттір, Вадефул заявив, що такі питання регулюються конституційним порядком Німеччини, посилаючись на розподіл влади та свободу преси.

У документі США викладено світогляд президента США Дональда Трампа «Америка понад усе». Він сигналізує про відхід від традиційної глобальної ролі Вашингтона до посилення уваги до Латинської Америки та міграції та містить різку критику давніх союзників у Європі. У документі йдеться, що США підтримуватимуть акторів та політичні партії, які виступають проти політичних позицій, що очолюються ЄС, зокрема щодо імміграції.

Вадефул заявив, що Сполучені Штати були і залишатимуться «нашим найважливішим союзником у альянсі [НАТО]. Однак цей альянс зосереджений на вирішенні питань політики безпеки».

Міністр заявив, що питання свободи слова чи організації наших вільних суспільств не входять до компетенції альянсу, коли йдеться про Німеччину.

«Ми бачимо, що в майбутньому зможемо повністю самостійно обговорювати та дискутувати з цих питань і не потребуємо зовнішніх порад», – сказав Вадефул.

Однак він сказав, що зараз «детально проаналізує нову стратегію безпеки США».

Відносини між Вашингтоном та Європою стали більш напруженими після повернення Трампа до Білого дому, а суперечки щодо міграції та дебати щодо свободи слова посилюють напруженість. Адміністрація також розвивала зв’язки з ультраправою партією «Альтернатива для Німеччини» (AfD), зокрема, у вересні високопоставлений законодавець від AfD відвідав Білий дім.

