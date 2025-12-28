Жителі 18 малих островів Задарського архіпелагу (Хорватія) тепер можуть не витрачати час, щоб дістатися континенту та купити собі ліки. Тепер аптеки самі припливають до них.

Про це повідомляє «Європульс»», передає Інше ТВ.

У середньому на кожному малому острові цього архіпелагу мешкає лише 200–300 осіб, і аптек там немає. Мобільні аптеки, які покращили доступ до медичної допомоги мешканців таких островів, припливають раз на тиждень за заздалегідь затвердженим розкладом. Згодом він може бути скоригований з урахуванням потреб місцевих жителів.

На човнах можна не тільки купити ліки чи медичні прилади, а й проконсультуватись із фармацевтом. Мешканці можуть заздалегідь замовити медикаменти не пізніше ніж за 12 години дня напередодні прибуття плавучої аптеки. Серед ліків можуть бути як звичайні знеболювальні та вітаміни, так і спеціальні засоби для догляду за людьми з обмеженими можливостями.

У віддалених архіпелагах на кшталт Задарського логістика часто стає проблемою. Аналогічні плавучі аптеки вже є у Греції та Норвегії.

