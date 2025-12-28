Папа Лев XIV не тільки молиться за мир, але також хоче бути поруч з сім’ями, які страждають.

На цьому наголосив кардинал Конрад Краєвський, Папський розподілювач милостині, розповідаючи про деякі ініціативи, що були здійснені на підтримку сімей у різних частинах світу, інформує Vatican news.

«Ще до Різдва Святіший Отець захотів подумати про сім’ї, що, як і Свята Родина, прямують стражденним шляхом вигнання у пошуках притулку. Адже сім’я Ісуса переживала драматичну ситуацію біженців, позначену страхом, нестатками, невизначеністю. Це показує нам, що Бог, народжуючись у такій родині, хоче завжди бути там, де людина перебуває в небезпеці, там, де людина страждає, там, де вона втікає, де вона зазнає відторгнення і покинення», – сказав Префект Дикастерії служіння милосердя, розповівши про те, що Папа через Апостольську елемозінерію та через нунціатури надіслав фінансову допомогу для тих, хто страждає в різних країнах.

Якщо йдеться про Україну, то ще перед Різдвом до Ватикану прибули три вантажівки з супами швидкого приготування різних смаків, понад 100 тисяч порцій, які були відправлені в місцевості, найбільше постраждалі від бойових дій. Кардинал Краєвський розповів, що Святіший Отець отримав цю гуманітарну допомогу від корейського виробника, який вже вдруге підтримав гуманітарні ініціативи Святого Престолу. Така допомога є важливою в контексті, де через обстріли уражена цивільна інфраструктура: достатньо трохи гарячої води, щоб отримати поживний суп. «Папа не тільки молиться за мир, але й хоче таким чином бути присутнім у сім’ях, які страждають», – підсумував Апостольський елемозинарій.

Як повідомляло Інше ТВ, Папа Римський: молімося за стражденний український народ, нехай стихне зброя