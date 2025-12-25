Опівдні в урочистість Різдва Господнього Папа Лев XIV привітав народи світу зі святом, побажавши миру всім, хто страждає від війни, та розради й солідарності для тих, хто потерпає від злиднів, несправедливості, насильства та стихійних лих. Він також звернувся із побажаннями десятьма мовами, бажаючи, щоб Христовий мир запанував у серцях і родинах.

Про це повідомляє Vatican News, передає Інше ТВ.

«Особливо молімося за стражденний український народ: нехай же вщухне гуркіт зброї, а залучені сторони, підтримані зусиллями міжнародної спільноти, знайдуть відвагу вести щирий, прямий і шанобливий діалог», – таким був один із закликів, що прозвучав з уст Папи Лева XIV у його цьогорічному різдвяному посланні, яке він опівдні, 25 грудня 2025 р., виголосив з лоджії базиліки Святого Петра у Ватикані.

Також він наголосив на припиненні конфліктів на Близькому Сході, згадавши Ліван, Палестину, Ізраїль, Сирію. Просив миру й розради для жертв усіх воєн, особливо забутих, у Судані, Південному Судані, Малі, Буркіна-Фасо та Демократичній Республіці Конго.

Папа не оминув увагою страждання народу Гаїті, побажав стабільності країнам Латинської Америки, закликав просити Князя Миру «просвітити М’янму світлом майбутнього, сповненого примирення», про відновлення давньої дружби між Таїландом в Камбоджею. Йому він ввірив також населення південної Азії та Океанії, які нещодавно зазнали важких випробувань руйнівними стихійними лихами, що сильно уразили цілі народи.

