Наприкінці цього року у видавництві Ірини Гудим вийшла друком книга Олександра Ревуцького «Віхи історії Свято-Миколаївської церкви Снігурівки (1812–2022)».

«Книга «Віхи історії Свято-Миколаївської церкви Снігурівки (1812–2022)» Олександра Ревуцького – це ґрунтовне дослідження, присвячене понад двохсотлітній історії храму, заснованого білоруськими переселенцями на півдні України.

Автор простежує шлях громади від греко-католицьких початків до переходу в православ’я, висвітлює життєписи священнослужителів, показує, як змінювалася доля храму в умовах Російської імперії, радянської влади та незалежної України, нагадуючи про складний і драматичний шлях релігійного життя краю. Значне місце посідають архівні матеріали: метричні записи, офіційні документи, особисті історії, що вперше вводяться до наукового обігу», – розповіла Ірина Гудим.

Видання буде цікавим краєзнавцям, історикам Церкви, дослідникам півдня України, а також усім, хто прагне краще зрозуміти власне коріння й духовну спадщину Снігурівки.

Додамо, що Олександр Ревуцький вже працює над іншою книгою – з історії білорусів Херсонського повіту.

