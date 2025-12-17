У лютому 2024 р. Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека разом із відомою миколаївською видавчинею Іриною Гудим започаткували цикл зустрічей «Ірина Гудим запрошує…». За цей час учасниками відвертих розмов були неординарні особистості – відомі в Миколаєві та за його межами митці, художники та письменники.

16 грудня героїнею щирої зустрічі та відвертої розмови стала сама натхненниця цього проєкту – пані Ірина, повідомляє Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека.

Цього вечора «берегиня української книги» ділилася з читачами бібліотеки, друзями, колегами й авторами книги спогадами про дитинство, багаторічну роботу у різних напрямах та початок своєї видавничої діяльності. У світ друкованих видань з легкої руки Ірини Олександрівни книги потрапляють уже майже тридцять років. За цей час вона стала справжньою «хрещеною мамою» понад 600 видань, а її видавничими послугами скористалися близько 400 авторів.

Під час діалогу з особливою теплотою видавчиня згадувала проєкти, реалізовані спільно з відомим на Миколаївщині та далеко за її межами істориком Володимиром Щукіним. Водночас знаковою роботою, якою вона й сьогодні пишається, Ірина Гудим назвала співпрацю з Юрієм Крючковим.

Окремою темою розмови стала фотографія – ще одна безумовна любов пані Ірини. Наразі вона створює незабутні світлини міста-Героя Миколаєва камерою мобільного телефона, але зізнається, що у планах на майбутнє – опанувати зйомку професійним фотоапаратом.

Завдяки підтримці Ірини Гудим упевненими кроками у літературний світ входять молоді автори. Як приклад вона назвала творчість талановитих миколаївських письменниць Олени Півненко та Аліни Тітової. До речі, друга книга Аліни Тітової вже перебуває у друці й незабаром буде презентована широкому загалу. Молода авторка подякувала пані Ірині за співпрацю, дружбу та постійну підтримку.

Водночас відкритий діалог і взаєморозуміння видавчиня знаходить і з тими, хто відчув гостру потребу звернутися до земляків через надруковане живе слово вже у поважному віці. Серед них – Ганна Половенко, авторка двох книг про події, пов’язані з повномасштабним вторгненням росії в Україну.

Цього вечора пані Ірина охоче ділилася планами, розповідала цікаві життєві історії, а у відповідь на її адресу лунало багато теплих слів від партнерів, авторів і друзів. І це не дивно, адже відома видавчиня, яка не є уродженкою Миколаєва, понад сорок років щиро любить це місто й навчає інших так само ставитися до нього.

