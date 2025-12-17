Велика Британія зробила останнє попередження Роману Абрамовичу про необхідність вивільнити 2,5 млрд фунтів стерлінгів, отриманих від продажу олігархом футбольного клубу «Челсі», для передачі Україні, наказавши мільярдеру вивільнити кошти протягом 90 днів або зіткнутися з судовим позовом.

Кір Стармер заявив Палаті громад, що кошти Абрамовича, який перебуває під санкціями Великої Британії, будуть конвертовані в новий фонд гуманітарної допомоги в Україні, і що видача ліцензії на передачу коштів була останнім шансом для Абрамовича виконати це зобов’язання, передає The Guerdian.

Цей крок відбувається напередодні вирішального саміту ЄС, де лідерів закликатимуть погодитися використовувати заморожені активи Росії для надання Україні кредиту в розмірі 90 млрд євро.

«Час спливає, і Роман Абрамович має виконати зобов’язання, яке він дав під час продажу футбольного клубу «Челсі», і переказати 2,5 млрд фунтів стерлінгів на гуманітарну справу для України», – сказав Стармер. «Цей уряд готовий забезпечити його виконання через суд, щоб кожна копійка дійшла до тих, чиє життя було розірвано незаконною війною Путіна».

Російський мільярдер продав “Челсі” у 2022 році під тиском британського уряду після російського вторгнення в Україну.

Абрамович отримав ліцензію від уряду Великої Британії на продаж “Челсі” за умови, що гроші будуть витрачені на підтримку жертв війни в Україні. Виручені кошти були розміщені на банківському рахунку у Великій Британії, контрольованому компанією Абрамовича Fordstam.

Відтоді гроші були заморожені через глухий кут у переговорах з Абрамовичем щодо того, чи слід їх витрачати виключно в Україні, чи вони також можуть бути вивезені за межі країни.

Вважається, що Абрамовичу дали три місяці до того, як уряд розпочне судовий процес, хоча ліберал-демократи закликали скоротити цей час, заявивши, що мільярдеру слід дати лише до кінця місяця для переказу коштів.

Мільярдер заявив, що хоче, щоб гроші пішли “всім жертвам війни в Україні”, і вимагав, щоб росіяни також отримали виручені кошти.

Абрамович повинен вжити необхідних заходів для створення фонду та організації переказу відповідно до ліцензії. «Що стосується фонду, то до цього моменту потрібно зробити кілька кроків», – зазначив речник прем’єр-міністра.

«Ліцензія дозволяє передачу коштів. Пан Абрамович повинен вжити необхідних заходів для створення фонду та організувати передачу коштів відповідно до ліцензії. Що стосується його створення, то до цього залишилося кілька кроків. Це перший крок у цьому процесі».

Оголошуючи про нову ліцензію, канцлер Рейчел Рівз заявила, що «неприйнятно, щоб понад 2,5 мільярда фунтів стерлінгів, що належать українському народу, залишалися замороженими на банківському рахунку у Великій Британії. Роману Абрамовичу час заплатити. Якщо він не вживе заходів, то ми готові зробити все необхідне, щоб гроші дійшли до українського народу».

Міністри наголосили, що вони багато років намагалися домовитися з Абрамовичем про умови та отримати його співпрацю у переказі коштів. Стармер сказав, що уряд готовий подати на Абрамовича до суду, щоб отримати доступ до грошей.

У березні газета The Guardian повідомила, що міністри вважають, що зрештою, ймовірно, знадобляться судові дії. Уряд заявив, що розгляне «будь-яку пропозицію» Абрамовича добровільно пожертвувати кошти Україні.

Згідно з умовами ліцензії, кошти мають бути спрямовані на гуманітарні цілі в Україні, але майбутні прибутки можуть бути витрачені в більш широкому сенсі на допомогу жертвам конфліктів у всьому світі. Кошти не можуть бути надані Абрамовичу чи іншим особам, що перебувають під санкціями.

Цей крок відбувається після того, як президент України Володимир Зеленський заявив, що пропозиції, узгоджені з американськими чиновниками щодо мирної угоди про припинення війни Росії в Україні, можуть бути незабаром завершені.

У понеділок офіційні особи США заявили, що вони вирішили «90%» проблемних питань між Росією та Україною після двох днів переговорів у Берліні, хоча російські чиновники не були присутні.

Цього тижня тривають переговори між європейськими лідерами щодо окремого плану використання заморожених російських активів для фінансування України в найближчі роки, а зустріч лідерів запланована на четвер.

Більшість активів, 185 млрд євро (162 млрд фунтів стерлінгів), зберігаються в центральному депозитарії цінних паперів Euroclear у Брюсселі. Бельгія заявила, що не готова вивільнити жодні кошти без гарантій того, що вона не нестиме відповідальності за ці гроші.

Москва заявила, що використання активів буде крадіжкою, і погрожувала конфіскувати активи європейських приватних інвесторів у Росії. Плани, що обговорюються, означають, що ЄС надасть Україні початковий кредит у розмірі 90 мільярдів євро, використовуючи готівку Euroclear, але претензії Росії на ці кошти залишаться недоторканими. Україна поверне гроші лише тоді, коли Росія погодиться виплатити репарації.