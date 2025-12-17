Супутниковий знімок ураженого підводного човна Чорноморського флоту РФ Б-265 “Краснодар”, Б-268 “Великий Новгород” чи Б-271 “Колпино” безальтернативно вказує на затоплення внутрішніх відсіків та критичні ураження після вибуху, що залишив у бетоні вирву у 9 метрів.

Успіх атаки українського підводного дрона Sub Sea Baby 15 грудня підводного човна військово-морського флоту РФ проєкту 636.3 “Варшавянка” у бухті Новоросійська отримав ще одне підтвердження.

На супутниковому знімку високої роздільної якості зафіксовано сам підводний човен та величезна вирва у пірсі. Знімок був зроблений 16 грудня, на наступний день після операції СБУ спільно з ВМСУ, пише Defence Express.

Увагу слід звернути на осадку ураженого підводного човна, яка значно більша ніж штатна. Це добре видно у порівнянні з іншим цілим однотипним підводним човном “Варшавянка”, який на знімку стоїть по інший бік пірса. А чудовим орієнтиром є кормовий люк, який марковано білим.

У колажі використано знімок Maxar (Vantor), опублікований Christiaan Triebert @trbrtc

На пошкодженій субмарині він знаходиться на рівні води, що означає те, що підводний човен на понад метр глибше у воді за ватерлінію. Єдина логічна причина цього – затоплення внутрішніх відсіків, що означає пошкодження як легкого, так і міцного корпусу субмарини.

Ця інформація також слідує за наявними інсайдами щодо саме такого характеру пошкоджень та затоплення двох відсіків.

Також цілком можливо оцінити ступінь впливу вибуху. Зрештою, так чи інакше, але підводний дрон трохи схибив й вибух прийшовся на бетонний пірс. Враховуючи масштаб зображення мова йде про вирву у пірсі діаметром близько 9 метрів. Це прямо говорить про дуже потужну бойову частину. І вона вибухнула безпосередньо поряд із підводним човном.

Необхідно враховувати те, що навіть коли субмарина проєкту 636.3 “Варшавянка” ціла, її хвостова частина знаходиться під водою. Чудова ілюстрація цьому – знімок за 2021 рік “Варшавянки” у тому ж Новоросійську.

База ВМФ РФ у Новоросійсу, 14 вересня 2019 року, знімок Maxar via Google Earth

І тепер, враховуючи те, що пошкоджений підводний човен значно глибше сидіть у воді, можливо показати, де саме він закінчується. А також на якій дальності від корми субмарини вибухнув Sub Sea Baby – близько 12-14 метрів.

У колажі використано знімок Maxar (Vantor), опублікований Christiaan Triebert @trbrtc

А вибух на такій відстані бойової частини, що залишає за собою вирву у бетонному пірсі діаметром у 9 метрів безумовно призвів до критичних наслідків для російського підводного човна. Більше того, він цілком міг пошкодити й ще одну субмарину, який у момент вибуху стояла за кількадесят метрів далі, наприклад другий підводний човен міг залишитись без гідролокатора.

Також варто нагадати, що у РФ критична проблема із можливістю ремонту підводних човнів, бо у Чорному морі їх можуть ремонтувати лише у поки окупованому Севастополі. А складні ремонтні роботи завжди проводили лише у Кронштадті на Балтійському морі.

Таким чином у поточній ситуації часткове затоплення внутрішніх відсіків підводного човна, пошкодження вибухом рульових механізмів, вала, гвинта, гідроелектродвигунів та іншого обладнання означає те, що цей підводний човен, скоріш за все, рашистам легше відправити в утиль, бо наразі відремонтувати вони його точно не мають жодної можливості.

Хоча почати ремонт, “вести” його десятки років, а потім відправити “на голки” – це вже російська традиція. Наприклад, після 24 років “ремонту” та “модернізації” атомного К-132 “Иркутск” під “Циркон” та “Калибр” його просто утилізують.