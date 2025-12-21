Нагадаємо, вчора Reuters опублікувало інформацію з посиланням на джерела в американській розвідці, яка містила попередження про те, що Путін хоче повернути Прибалтику. Йшлося там також і про те, що його ціль – вся Україна.

“Це все брехня і пропаганда. Reuters свідомо просуває інтереси розпалювачів війни, які хочуть підірвати невтомні зусилля президента Трампа по закінченню цієї кривавої війни, що призвела до понад мільйона жертв з обох сторін”, — заявила директор Національної розвідки США Тулсі Габбард про публікацію агентства щодо планів путіна захопити Україну та піти війною на Європу.

“Ви небезпечно просуваєте цю неправдиву версію, щоб заблокувати мирні зусилля президента Трампа, і розпалюєте істерію та страх серед людей, щоб змусити їх підтримати ескалацію війни, чого насправді хочуть НАТО та ЄС, щоб втягнути американські збройні сили безпосередньо у війну з росією. Правда полягає в тому, що розвідувальне співтовариство США проінформувало політиків, включаючи члена члена комітету з національної розвідки від Демократичної партії, якого цитує Reuters, що, за оцінками розвідки США, росія прагне уникнути великої війни з НАТО. Воно також оцінює, що, як показали останні кілька років, дії росії на полі бою свідчать про те, що вона наразі не має можливості завоювати і окупувати всю Україну, не кажучи вже про Європу”, — написала Габбард в X.

Нагадаємо, Габбард – давня путіністка.

Як повідомляло ІншеТВ, Центр протидії дезінформації при РНБО України у 2022-му році вважав, що вона є завербованим американським політиком серед тих, хто поширює дезінформацію на користь Кремля. “Колишня офіцер резерву армії США Тулсі Габбард вже кілька років працює на іноземну аудиторію за гроші кремля Від початку повномасштабної війни росії проти України «західна експертка» розповідає, що: «США винні у військовій агресії» росії, бо «провокували» агресора багато років”, «Правляча еліта Вашингтона руками українців хоче вбити якомога більше росіян».

Тулсі Габбард вже неодноразово звинувачували у зв’язках із путіним, проте це не заважає їй виступати у якості експертки в ефірі Fox News. Крім теми війни Габбард активно дезінформує світ про наявність розробок зброї масового ураження в біолабораторіях України, зазначали в РНБО.

Відомо також і про те, що у липні Держдеп США у рамках “оптимізації” роботи уряду звільнив приблизно 1350 працівників, серед яких були старші аналітики бюро розвідки, включаючи фахівців по РФ та Україні. Звільнення відбулися в Бюро розвідки та досліджень, широко відомому як INR. Бюро не має шпигунів і не проводить власного спостереження, але надає аналіз світових подій, щоб допомогти скерувати дипломатію США. INR відоме тим, що наймає експертів з глибокими знаннями та готовністю кидати виклик загальноприйнятому консенсусу. Експерти застерігали адміністрацію Трампа, що скорочення може призвести до серйозних прогалин у розвідувальній діяльності.