Цього року Європою прокотилася хвиля пограбувань музеїв, найзнаменитішим з яких був Лувр. Там викрали коштовності Наполеона Бонапарта, які й досі не знайшли.

Але на цьому ще не все. Днями в Бельгії вкрали каблучку Наполеона, що змушує задуматися, пише Nexta.

Можливо, ці злочини або пов’язані між собою, або відбуваються на замовлення якогось необтяженого мораллю колекціонера, схибленого на наполеонівській тематиці.

Вночі 18 грудня двоє невідомих проникли до музею «Остання штаб-квартира Наполеона» у комуні Женап. Вони розбили вікно та винесли кілька цінних експонатів, включаючи монети.

Головна втрата — золота каблучка Наполеона Бонапарта з п’ятьма діамантами. За переказами, його знайшли 18 червня 1815 під час втечі імператора після поразки при Ватерлоо.

Влада підкреслює, що історична цінність вкраденого незрівнянно вища за ринкову.

