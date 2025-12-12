За словами поліції, зловмисники пограбували архів Бристольського музею і винесли з нього понад 600 артефактів, “які мають значну культурну цінність”.

За словами поліції Ейвону та Сомерсету, рано вранці 25 вересня четверо чоловіків проникли до будівлі в районі Камберлендського басейну, пише ВВС.

З колекції музею Британської імперії та Співдружності викрали цінні предмети, і зараз детективи намагаються знайти чотирьох чоловіків, яких зафіксували камери відеоспостереження.

“Викрадення такої кількості цінних артефактів – значна втрата для міста”, – сказав детектив Ден Бурган.

Підпис до фото,Поліція опублікувала фотографії чотирьох чоловіків, яких підозрюють у викраденні понад 600 експонатів

“Артефакти, багато з яких були пожертвами, є частиною колекції, яка розповідає про складну британську історію, і ми сподіваємося, що громадськість допоможе нам притягнути винних до відповідальності”, – додав він.

Філіп Вокер, керівник відділу культури та креативних індустрій у міській раді Бристоля, яка керує музеєм, сказав, що він “глибоко засмучений” пограбуванням.

“Ці артефакти були частиною колекції, яка документує зв’язки між Британією та країнами, що раніше входили до складу Британської імперії, з кінця XVIII cтоліття до кінця XX”, – сказав він.

“Колекція має культурне значення для багатьох країн і надає безцінне уявлення про життя тих, хто був причетний до Британської імперії та на кого вона вплинула”.

Підпис до фото,Предмети колекції винесли з будівлі архіву

Серед зниклих предметів були військові знаки, зокрема медалі та значки, а також ювелірні вироби, як-от намиста, браслети та персні.

З колекції також зникли декоративні предмети – різьблені фігурки зі слонової кістки, бронзові та срібні статуетки та предмети природничої історії, у тому числі геологічні зразки.

“Поки що в ході розслідування перевірили камери відеоспостереження, проведене судово-медичне розслідування та допити постраждалих”.

Підпис до фото,Ймовірні грабіжники були білими і були вдягнені в куртки та бейсболки

Поліція намагається поговорити з усіма, хто впізнає чоловіків, зафіксованих на камерах відеоспостереження. Вони також шукають тих, хто міг бачити продаж викрадених експонатів в інтернеті.

Правоохоронці вважають, що всі чоловіки білі. Вони були одягнені в куртки та мали бейсболки чи кепки на голові.