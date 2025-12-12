Як повідомляло Інше ТВ, у квітні цього року 48-річний мешканець Вознесенська кинув гранату в поліцейських, внаслідок чого троє поліцейських отримали осколкові поранення, а один загинув.

Загиблому поліцейському Максиму Рижку був всього 21 рік. Сьогодні, 12 грудня, біля стін райуправління вшанувати пам’ять правоохоронця зібралися рідні, друзі та колеги, які з ним працювали.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області, передає Інше ТВ.

Меморіальну дошку в пам’ять про Максима Рижка встановили на фасаді будівлі Вознесенського районного управління поліції, де правоохоронець проходив службу. На церемонію відкриття зібралися рідні, близькі друзі, колеги та жителі громади, аби вшанувати світлу пам’ять правоохоронця.

Відкрив меморіальну дошку заступник начальника Головного управління Національної поліції у Миколаївській області Олексій Попков.

– Максим Рижко був молодим, але завзятим та відданим службі. Забезпечував правопорядок не лише у рідному місті, а й ніс службу у складі зведеного загону поліції та виконував завдання на прикордонних територіях країни, – згадує Олексій Попков. – Він до останнього виконував свій обов’язок. Завжди будемо пам’ятати Максима, як порядного та чесного колегу, який завжди приходив на допомогу іншим. Нехай ця меморіальна дошка буде постійним нагадуванням нам і наступним поколінням про непохитну силу та відважність Максима.

Зі словом виступили і поліцейські, які працювали із загиблим. Вони згадували Максима Рижка сміливим, вірним службі, людям та країні.

Правоохоронці вшанували пам’ять загиблого колеги та всіх полеглих за незалежність Героїв хвилиною мовчання та поклали квіти до меморіальної дошки.