Завтра – в суботу, 13 грудня – погоду в Україні визначатиме антициклон, тож опадів не передбачається. Тим часом у неділю, 14 грудня, в багатьох областях можливий сніг.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко.
Згідно з інформацією експерта, впродовж суботи, 13 грудня, погоду в Україні визначатиме антициклон.
“Тому опадів не буде”, – пояснила метеоролог.
При цьому вітер буде рвучким (до сильного на Лівобережжі України).
“І головне – вже завтра у більшості областей похолоднішає”, – наголосила Діденко.
Вона зауважила, що впродовж дня температура повітря очікується:
в середньому по Україні – від 2 градусів морозу до 2 градусів тепла;
у західних областях – дещо тепліше – від 2 до 5 градусів за Цельсієм.
У Києві на завтра погода прогнозується без опадів.
“І навіть може бути сонечко”, – додала синоптик.
Температура повітря вдень очікується близько нуля градусів.
Впродовж другого вихідного дня – неділі, 14 грудня – мокрий сніг і сніг очікуються:
на півночі;
на заході;
у центральній частині України;
місцями – у Харківській та Запорізькій областях.
Можливе також налипання мокрого снігу. На дорогах – ожеледиця.
Тим часом у південній частині України Діденко прогнозує дощ.
А ось у більшості східних областей – погода буде, ймовірно, без істотних опадів.
Температура повітря в неділю очікується:
в цілому по Україні – від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла;
у західних областях – від 3 до 6 градусів вище нуля.
“І ще до похолодання та снігу приєднається у неділю рвучкий сильний північно-західний вітер”, – наголосила синоптик.
У Києві 14 грудня може бути:
мокрий сніг;
налипання мокрого снігу;
на дорогах – ожеледиця.
При цьому температура повітря очікується від 0 до 2 градусів тепла.
“Зміна погоди на уїк-енд повпливає на метеопатів, бо стрибатиме атмосферний тиск, похолоднішає, стане слизько на дорогах та тротуарах”, – підсумувала метеоролог.