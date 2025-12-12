У п’ятницю, 12 грудня, у віці 66-ти років у Львові внаслідок хвороби помер відомий співак Степан Гіга.

Про це повідомляє ZAXID.NET.

Степан Гіга помер в реанімації Першого ТМО Львова. Як раніше повідомляв ZAXID.NET, в лікарні у важкому стані співак перебував ще з 19 листопада, кілька днів тому стало відомо, що співаку ампутували ногу.

Степан Гіга має ускладнення вірусної хвороби через захворювання на цукровий діабет.

Степан Гіга народився у селі Білки на Закарпатті у 1959 році, у листопаді артисту виповнилось 66 років. Перший сольний альбом співака вийшов у 1995 році. Через три роки він став заслужений артистом України, а у 2002 році отримав звання народного.

Серед найвідоміших пісень Степана Гіги: «Вулиця Наталі», «Цей сон», «Яворина» та «Золото Карпат».

