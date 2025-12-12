Статок засновника Oracle Corp. Ларрі Еллісона за день скоротився на $24,9 млрд через рекордне падіння акцій його компанії. Наразі він оцінюється у $202,8 млрд. Про це повідомляє Кореспондент.

Три місяці тому 81-річний бізнесмен на короткий час очолив рейтинг мільярдерів, обігнавши зокрема засновника Tesla Ілона Маска, завдяки зростанню акцій Oracle на тлі високого попиту на обчислювальні потужності для штучного інтелекту.

Тоді акції Oracle злетіли за день на 36%, своєю чергою, статок Еллісона зріс на $89 млрд. Це рекордне зростання у грошовому вираженні за день, коли-небудь зафіксоване Bloomberg.

Проте у четвер акції Oracle обвалилися майже на 11% після того, як компанія підвищила прогноз капіталовкладень на фінансовий 2026 рік до $50 млрд. Це викликало занепокоєння у інвесторів щодо фінансових перспектив Oracle, яка вкладає величезні кошти у розвиток технологій штучного інтелекту. Водночас борг компанії зріс до приблизно $100 млрд і, за прогнозами Morgan Stanley, може зрости втричі до 2028 року.

З початку року капіталізація Oracle збільшилася на 19,3%, – до $566,88 млрд.

Загалом за рік Еллісон збагатився на $94,9 млрд.