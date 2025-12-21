Новорічна ніч без шампанського — як ялинка без гірлянд. Але коли підходиш до полиці у супермаркеті, очі розбігаються: тут тобі й французьке за три тисячі гривень, і українське за півтори сотні, і іспанське десь посередині. Продавці обіцяють “ідеальний смак”, етикетки блищать золотом, а в голові одне питання — навіщо переплачувати, якщо можна взяти дешевше?

Скільки коштують найпопулярніші марки ігристих вин в українських магазинах, які оцінки їм ставлять звичайні покупці і де справді ховається найкраще співвідношення ціни та якості – про це в огляді Телеграф. Спойлер: дорожче не означає смачніше, а деякі локальні бренди дадуть фору розрекламованим іноземцям.

Inkerman за 160 гривень проти Moët за 2500: хто переможе у битві за новорічний стіл

Почнемо з найпростішого — ціни у звичайних супермаркетах. Якщо зайти в Rozetka, Сільпо чи Auchan, картина виглядає так. Французький Moët & Chandon коштує від 2499 гривень за пляшку — це той самий бренд, який світиться у клубах та на VIP-вечірках. Іспанський Freixenet Cordon Negro можна знайти за 395-579 гривень, залежно від акцій. Українське Shabo Classic Brut продають за 354 гривні в Сільпо. А от Inkerman — ще один вітчизняний варіант — взагалі коштує 160-239 гривень, під час розпродажів падає до 119 гривень.

Ціни на шампанське

Різниця вражає: найдорожче у 20 разів дорожче за найдешевше. Але чи варте воно того? Ось тут починається цікаве. Спільнота Vivino — це майданчик, де люди ставлять оцінки винам після того, як їх випили. Не маркетологи, не критики у фраках, а звичайні покупці. Freixenet Cordon Negro там має оцінку 3.7-3.8 балів з п’яти — непогано для “святкового, але недорогого” варіанту. Shabo Classic Brut — 3.6 балів, користувачі пишуть “добрий локальний вибір для компанії”. Inkerman теж 3.6 балів, і коментарі схожі: “за свою ціну — чудово, але щодня пити не буду”.

Ціни на шампанське

А тепер увага: преміальні марки не завжди мають кращі оцінки. Moët & Chandon, звісно, смакує непогано, але його рейтинг не набагато вищий за ті ж Freixenet чи Shabo. Виходить, ти платиш не за смак, а за етикетку та статус. Якщо мета — вразити начальника чи тещу, тоді так, бери дороге. Якщо просто хочеш святкувати з друзями — навіщо переплачувати у 10 разів?

Скільки коштує шампанське

Формула “ціна мінус якість”: чому Inkerman розбиває конкурентів, а Moët програє на старті

Тепер математика. Взяли середню оцінку з Vivino, помножили на 100 і поділили на ціну в гривнях. Вийшов індекс “цінності” — показує, скільки задоволення ти отримуєш за кожну гривню. Чим вище число, тим краще угода. Це не наукова лабораторія, але добре показує реальність.

Inkerman виривається вперед з величезним відривом. За 160 гривень та оцінку 3.6 бала його індекс летить угору — найкраще співвідношення на ринку. Далі йдуть інші українські марки типу Koktebel — там ціни близько 190 гривень, оцінки не космічні, але за ці гроші варто брати без роздумів. Shabo за 354 гривні та 3.6 бала — теж солідний середнячок, не соромно поставити на стіл.

Рейтинг шампанського

Freixenet за 395 гривень і 3.7 бала — вже імпортний варіант, смакує приємно, виглядає пристойно, ідеально для тих, хто хоче “щось іноземне, але без фанатизму”. А от Moët за 2500 гривень провалюється на останнє місце у рейтингу цінності. Бренд відомий, смак непоганий, але переплата просто космічна. Його варто брати лише якщо гроші не проблема і потрібен ефект “вау” при відкритті пляшки.

Три правила, щоб не прогадати біля полиці: коли брати українське, а коли витратитись на імідж

Новорічний стіл не потребує розорення. Українське ігристе за 160-350 гривень цілком конкурує зі світовими брендами — перевірено відгуками тисяч людей. Якщо хочеш врівноважити ціну та якість, Inkerman дає найкращий результат. Для любителів імпорту є Freixenet — непогано і недорого. А от французькі гіганти типу Moët варто купувати лише заради ефекту, бо переплата не виправдовує різницю у смаку.

Головне — не дайте себе обдурити рекламі. Дорога етикетка не гарантує якості, а дешева не означає низьку якість. Читай відгуки, порівнюй ціни у різних магазинах, лови акції — і святкуй смачно без зайвих витрат. За 1–2 тижні до Нового року великі мережі значно знижують ціни на ігристі вина (Auchan, Epicentr, онлайн-магазини). Це може суттєво підвищити “цінність” покупки.